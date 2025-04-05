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  4. Дэнни Уэлбек стал лучшим бомбардиром Брайтона в АПЛ
Англия
05 апреля 2025, 19:34 | Обновлено 05 апреля 2025, 19:42
218
0

Дэнни Уэлбек стал лучшим бомбардиром Брайтона в АПЛ

Сделал это англичанин в выездном поединке против «Кристал Пэлас»

05 апреля 2025, 19:34 | Обновлено 05 апреля 2025, 19:42
218
0
Дэнни Уэлбек стал лучшим бомбардиром Брайтона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Данни Уэлбек

34-летний английский нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек в матче Премьер-Лиги забил гол в ворота «Кристал Пэлас».

Этот гол стал знаковым в истории клуба, поскольку Уэлбек стал лучшим бомбардиром «Брайтона» в истории выступлений клуба в АПЛ. На счету англичанина теперь 31 забитый гол за клуб.

Предыдущее достижение принадлежало Паскалю Гроссу, который забил за «Брайтон» в Премьер-Лиге 30 мячей.

Также интересным моментом является то, что впервые за 6 встреч между «Кристал Пэлас» и «Брайтоном» на Селхерст Парк не закончился вничью 1:1. Хозяева победили со счетом 2:1.

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Дэнни Уэлбек Брайтон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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