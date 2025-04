Дэнни Уэлбек стал лучшим бомбардиром Брайтона в АПЛ

34-летний английский нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек в матче Премьер-Лиги забил гол в ворота «Кристал Пэлас».

Этот гол стал знаковым в истории клуба, поскольку Уэлбек стал лучшим бомбардиром «Брайтона» в истории выступлений клуба в АПЛ. На счету англичанина теперь 31 забитый гол за клуб.

Предыдущее достижение принадлежало Паскалю Гроссу, который забил за «Брайтон» в Премьер-Лиге 30 мячей.

Также интересным моментом является то, что впервые за 6 встреч между «Кристал Пэлас» и «Брайтоном» на Селхерст Парк не закончился вничью 1:1. Хозяева победили со счетом 2:1.

Danny Welbeck, @OfficialBHAFC's new all-time top goalscorer in the Premier League 👏 pic.twitter.com/k7LB88FzQc