ОФИЦИАЛЬНО. Лидер и ветеран Ньюкасла подписал новый контракт с клубом

33-летний защитник сборной Швейцарии Фабиан Шер официально продлил контракт с «Ньюкаслом», выступающим в Английской Премьер-лиге.

По словам пресс-службы клуба, стороны подписали новый договор продолжительностью до лета 2026 года. Информация о зарплате игрока отсутствует.

«Я с нетерпением жду возможности продлить свое пребывание здесь. Это были очень хорошие несколько недель для всех в Ньюкасле после победы в Кубке лиги, и я действительно счастлив теперь подписать еще один контракт с этим удивительным клубом.

Это мой седьмой сезон здесь, и все знают, насколько я счастлив в клубе и как комфортно я чувствую себя в городе, так что я действительно рад.

Теперь нужно смотреть вперед и закончить сезон как можно лучше», – сказал Фабиан.

В общей сложности Шер представляет цвета «сорок» с лета 2018 года, сыграв за этот период 221 матч. На счету футболиста 19 забитых мячей и восемь результативных передач.

Только недавно, 16 марта, Фабиан выиграл свой первый трофей с «Ньюкаслом». Команда в финале Кубка лиги обыграла «Ливерпуль» со счетом 2:1.

Everyone needs a Fabian Schär! 😍



We're delighted to announce @fabianschaer has extended his contract at St. James’ Park until the end of the 2025/26 season. pic.twitter.com/4odiZzHvCo