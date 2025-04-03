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Англия
03 апреля 2025, 18:29 | Обновлено 03 апреля 2025, 18:35
316
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер и ветеран Ньюкасла подписал новый контракт с клубом

Фабиан Шер продолжит выступать в английском клубе

03 апреля 2025, 18:29 | Обновлено 03 апреля 2025, 18:35
316
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер и ветеран Ньюкасла подписал новый контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Шер

33-летний защитник сборной Швейцарии Фабиан Шер официально продлил контракт с «Ньюкаслом», выступающим в Английской Премьер-лиге.

По словам пресс-службы клуба, стороны подписали новый договор продолжительностью до лета 2026 года. Информация о зарплате игрока отсутствует.

«Я с нетерпением жду возможности продлить свое пребывание здесь. Это были очень хорошие несколько недель для всех в Ньюкасле после победы в Кубке лиги, и я действительно счастлив теперь подписать еще один контракт с этим удивительным клубом.

Это мой седьмой сезон здесь, и все знают, насколько я счастлив в клубе и как комфортно я чувствую себя в городе, так что я действительно рад.

Теперь нужно смотреть вперед и закончить сезон как можно лучше», – сказал Фабиан.

В общей сложности Шер представляет цвета «сорок» с лета 2018 года, сыграв за этот период 221 матч. На счету футболиста 19 забитых мячей и восемь результативных передач.

Только недавно, 16 марта, Фабиан выиграл свой первый трофей с «Ньюкаслом». Команда в финале Кубка лиги обыграла «Ливерпуль» со счетом 2:1.

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Андрей Витренко Источник: ФК Ньюкасл
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