«Ответный матч надо провести уверенно». Хомченовский – о Лиге наций

Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский прокомментировал, чего ожидает от украинской сборной в ответном матче стадии плей-офф Лиги наций, где желто-синие сыграют с Бельгией.

– Успели ли перезагрузиться после выходных? Какие планы на ближайшую неделю?

– Да, обычно тренер дает максимум три выходных. На этот раз – пять. Поэтому, уверен, времени, чтобы перезагрузиться и с новыми силами приступить к работе, всем хватило.

– Смотрел игру Украина – Бельгия и как прокомментируешь результат?

– Очень счастлив за ребят. Это важнейшая победа для нашей страны. Надо хорошо собраться и провести следующий матч не менее уверенно. Украина, вперед!

– Ближайший матч в УПЛ против «Ворсклы». Уже мыслями об этом сопернике?

– У нас еще есть время, чтобы подготовиться как следует. Впоследствии будем знакомиться с соперником еще ближе и разбирать его сильные и слабые стороны.