Сборная Украина, обыграв Бельгию, отпраздновала волевой юбилей

В матче с Бельгией (3:1) сборная Украины одержала 10-ю волевую победу в истории на своем поле. По 4 раза наша национальная дружина добивалась успеха, уступая соперникам по ходу встречи, в чемпионатах Европы и в товарищеских встречах, по 1 – в чемпионатах мира и Лиге наций.

По две волевые виктории украинцы отпраздновали в родных стенах под руководством Олега Блохина и Сергея Реброва, по одной – при Олеге Базилевиче, Йожефе Сабо, Леониде Буряке, Алексее Михайличенко, Мироне Маркевиче и Андрее Шевченко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 домашних волевых побед сборной Украины

Дата Ранг Тренер Украины Соперник Счет 1. 25.05.1994 ТМ Олег БАЗИЛЕВИЧ Беларусь 3:1 2. 13.08.1996 ТМ Йожеф САБО Литва 5:2 3. 07.06.2003 ЧЕ Леонид БУРЯК Армения 4:3 4. 06.09.2006 ЧЕ Олег БЛОХИН Грузия 3:2 5. 10.06.2009 ЧМ Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Казахстан 2:1 6. 29.05.2010 ТМ Мирон МАРКЕВИЧ Румыния 3:2 7. 11.06.2012 ЧЕ Олег БЛОХИН Швеция 2:1 8. 10.11.2017 ТМ Андрей ШЕВЧЕНКО Словакия 2:1 9. 26.03.2024 ЧЕ Сергей РЕБРОВ Исландия 2:1 10. 20.03.2025 ЛН Сергей РЕБРОВ Бельгия 3:1

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.