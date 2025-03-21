Сборная Украина, обыграв Бельгию, отпраздновала волевой юбилей
Наша команда совершила 10-й камбек в истории на своем поле
В матче с Бельгией (3:1) сборная Украины одержала 10-ю волевую победу в истории на своем поле. По 4 раза наша национальная дружина добивалась успеха, уступая соперникам по ходу встречи, в чемпионатах Европы и в товарищеских встречах, по 1 – в чемпионатах мира и Лиге наций.
По две волевые виктории украинцы отпраздновали в родных стенах под руководством Олега Блохина и Сергея Реброва, по одной – при Олеге Базилевиче, Йожефе Сабо, Леониде Буряке, Алексее Михайличенко, Мироне Маркевиче и Андрее Шевченко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 домашних волевых побед сборной Украины
|
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер Украины
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
25.05.1994
|
ТМ
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
Беларусь
|
3:1
|
2.
|
13.08.1996
|
ТМ
|
Йожеф САБО
|
Литва
|
5:2
|
3.
|
07.06.2003
|
ЧЕ
|
Леонид БУРЯК
|
Армения
|
4:3
|
4.
|
06.09.2006
|
ЧЕ
|
Олег БЛОХИН
|
Грузия
|
3:2
|
5.
|
10.06.2009
|
ЧМ
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Казахстан
|
2:1
|
6.
|
29.05.2010
|
ТМ
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Румыния
|
3:2
|
7.
|
11.06.2012
|
ЧЕ
|
Олег БЛОХИН
|
Швеция
|
2:1
|
8.
|
10.11.2017
|
ТМ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Словакия
|
2:1
|
9.
|
26.03.2024
|
ЧЕ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Исландия
|
2:1
|
10.
|
20.03.2025
|
ЛН
|
Сергей РЕБРОВ
|
Бельгия
|
3:1
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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