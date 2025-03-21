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Лига наций
21 марта 2025, 12:43 | Обновлено 21 марта 2025, 13:33
363
0

Сборная Украина, обыграв Бельгию, отпраздновала волевой юбилей

Наша команда совершила 10-й камбек в истории на своем поле

21 марта 2025, 12:43 | Обновлено 21 марта 2025, 13:33
363
0
Сборная Украина, обыграв Бельгию, отпраздновала волевой юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Бельгией (3:1) сборная Украины одержала 10-ю волевую победу в истории на своем поле. По 4 раза наша национальная дружина добивалась успеха, уступая соперникам по ходу встречи, в чемпионатах Европы и в товарищеских встречах, по 1 – в чемпионатах мира и Лиге наций.

По две волевые виктории украинцы отпраздновали в родных стенах под руководством Олега Блохина и Сергея Реброва, по одной – при Олеге Базилевиче, Йожефе Сабо, Леониде Буряке, Алексее Михайличенко, Мироне Маркевиче и Андрее Шевченко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 домашних волевых побед сборной Украины

Дата

Ранг

Тренер Украины

Соперник

Счет

1.

25.05.1994

ТМ

Олег БАЗИЛЕВИЧ

Беларусь

3:1

2.

13.08.1996

ТМ

Йожеф САБО

Литва

5:2

3.

07.06.2003

ЧЕ

Леонид БУРЯК

Армения

4:3

4.

06.09.2006

ЧЕ

Олег БЛОХИН

Грузия

3:2

5.

10.06.2009

ЧМ

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Казахстан

2:1

6.

29.05.2010

ТМ

Мирон МАРКЕВИЧ

Румыния

3:2

7.

11.06.2012

ЧЕ

Олег БЛОХИН

Швеция

2:1

8.

10.11.2017

ТМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Словакия

2:1

9.

26.03.2024

ЧЕ

Сергей РЕБРОВ

Исландия

2:1

10.

20.03.2025

ЛН

Сергей РЕБРОВ

Бельгия

3:1

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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