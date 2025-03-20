Экс-капитан Динамо: «Могут возникать вопросы. Это не честно»

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук заявил, что Кубок Украины нуждается в реформах. Полузащитник заявил, что не все команды находятся в равных условиях.

‒ Нынешний формат требует изменений.

‒ Вы о том, что «Динамо» и «Шахтер» поздно стартуют?

– Да. Видел, что в некоторых странах даже любители участвуют в местном кубке. Можно попробовать, чтобы выигрывавшая любительский кубок команда играла в Кубке Украины. Это возможность для людей из малых городов увидеть грандов украинского футбола. Это может дать новую жизнь Кубку Украины.

Когда я играл в «Динамо», мы начинали с 1/8 финала – у тебя, по сути, 3 матча и ты в финале. Это не честно по отношению к другим командам.

Могут возникать вопросы по календарю, но все равно считаю, что нужно изменять формат. Мне, как зрителю украинского футбола, не интересен кубок, мне более интересен чемпионат. Хочется, чтобы соотношение было равным, – сказал Сидорчук.