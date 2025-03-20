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Лига наций
20 марта 2025, 09:03 | Обновлено 20 марта 2025, 09:04
795
1

Экс-игрок Динамо: «Есть смысл украинским клубам выходить в Лигу чемпионов?»

Сергей Сидорчук прокомментировал предстоящие матчи плей-офф Лиги наций

20 марта 2025, 09:03 | Обновлено 20 марта 2025, 09:04
795
1
Экс-игрок Динамо: «Есть смысл украинским клубам выходить в Лигу чемпионов?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Сидорчук, ныне выступающий за бельгийский «Вестерло», поделился мнением о перспективах сборной Украины в Лиге наций:

‒ Есть ли вообще смысл нынешней сборной Украины выходить в дивизион А, проигрывать топ-командам, терять позиции в рейтинге ФИФА или лучше остаться в B и играть с равными соперниками?

– Можно я вам встречный вопрос задам? Если вы смотрите на коэффициенты, сейчас есть смысл выходить командам из Украины в Лигу Чемпионов? Если мы боремся за коэффициенты с прагматичной точки зрения, тогда не нужно. А если мы говорим о росте футболистов и росте интереса к футболу, то, конечно, хочется, чтобы сборная Украины играла в Лиге А.

‒ Украинцы уже играли в дивизионе А.

‒ Когда мы последний раз оказывались в дивизионе А, у нас в группе играли Германия и Испания, интерес к матчам был бешеным. Мне кажется, когда ты играешь больше матчей с соперниками топового уровня, ты растешь, ты видишь какие-то моменты, которые ты не увидишь с равными командами. Но если вы хотите зацепиться за очки, то с прагматичной точки зрения, конечно, набирать коэффициенты легче там, где соперники легче. Я глубоко убежден, что футбол – это не о коэффициентах, – считает Сидорчук.

20 марта сборная Украины сыграет первый матч плей-офф против Бельгии за право играть в Лиге А. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Второй поединок состоится 23 марта в городе Генк.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Бельгия - Украина Сергей Сидорчук
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Перець
На даний час сенсу нема, позорились вони ,а вболівальники інфаркти позоробляли
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