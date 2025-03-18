Бельгия дополнительно вызвала форварда и защитника перед матчем с Украиной

20 и 23 марта состоятся матчи плей-офф Лиги наций, в которых сыграют сборные Украины и Бельгии. Победитель этого противостояния будет выступать в Лиге А.

Накануне первого поединка бельгийская команда столкнулась с травмами – из-за различных повреждений на поле не выйдут защитник Тимоти Кастань, форвард Лои Опенда, под вопросом остается состояние вингера Малика Фофаны и защитника Артура Теата.

В связи с этим тренерский штаб принял решение дополнительно вызвать двух футболистов – это форвард «Айнтрахта» Миши Батшуаи и защитник «Штуттгарта» Амин Аль-Дахиль. Об этом сообщила Бельгийская федерация футбола.

Украина и Бельгия сыграют первый матч в испанской Мурсии, ответный поединок состоится в бельгийском городе Генк. Ранее из-за повреждения Сергей Ребров был вынужден вызвать Александра Сватка вместо Максима Таловерова.