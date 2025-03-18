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Лига наций
18 марта 2025, 18:33 |
318
0

Бельгия дополнительно вызвала форварда и защитника перед матчем с Украиной

К сборной присоединились Миши Батшуаи и Амин Аль-Дахиль

18 марта 2025, 18:33 |
318
0
Бельгия дополнительно вызвала форварда и защитника перед матчем с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Миши Батшуаи

20 и 23 марта состоятся матчи плей-офф Лиги наций, в которых сыграют сборные Украины и Бельгии. Победитель этого противостояния будет выступать в Лиге А.

Накануне первого поединка бельгийская команда столкнулась с травмами – из-за различных повреждений на поле не выйдут защитник Тимоти Кастань, форвард Лои Опенда, под вопросом остается состояние вингера Малика Фофаны и защитника Артура Теата.

В связи с этим тренерский штаб принял решение дополнительно вызвать двух футболистов – это форвард «Айнтрахта» Миши Батшуаи и защитник «Штуттгарта» Амин Аль-Дахиль. Об этом сообщила Бельгийская федерация футбола.

Украина и Бельгия сыграют первый матч в испанской Мурсии, ответный поединок состоится в бельгийском городе Генк. Ранее из-за повреждения Сергей Ребров был вынужден вызвать Александра Сватка вместо Максима Таловерова.

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Лига наций сборная Бельгии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Бельгия Бельгия - Украина Миши Батшуайи Лои Опенда Тимоти Кастань Малик Фофана
Николай Титюк Источник: Федерация футбола Бельгии
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