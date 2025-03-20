Назван лучший футболист в истории без Золотого мяча. Анри – 2-й. Кто лидер?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории футбола, которые так и не смогли выиграть Золотой мяч.

Первое место в рейтинге занял легенда «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста – двукратный чемпион Европы и автор победного гола на чемпионате мира 2010.

Второе место отошло одному из лучших игроков в истории Английской премьер-лиги Тьерри Анри. Бронза рейтинга досталась легенде «Милана» Паоло Мальдини.

На четвертой строчке разместился Хави, а экс-нападающий «Ливерпуля» и «Барселоны» Луис Суарес – 5-й.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших футболистов в истории, которые так и не выиграли Золотой мяч