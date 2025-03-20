Модрич отменил свое участие в пресс-конференции. Известна причина

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич не смог принять участия в пресс-конференции перед матчем Лиги наций.

Как сообщает издание L'Équipe, игрок потерял голос.

Впрочем, это не помешает звездному хорвату сыграть в матче против Франции.

Вместо Модрича на пресс-конференции выступил голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович.

Полузащитник мадридского «Реала» провел за сборную 184 матча и забил 27 голов.

Матч 1/4 финала Лиги наций между Хорватией и Францией запланирован на 20 марта. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич хочет продлить сотрудничество с «Реалом».