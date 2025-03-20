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Лига наций
20 марта 2025, 01:22 | Обновлено 20 марта 2025, 01:23
193
0

Модрич отменил свое участие в пресс-конференции. Известна причина

Капитан сборной Хорватии потерял голос

20 марта 2025, 01:22 | Обновлено 20 марта 2025, 01:23
193
0
Модрич отменил свое участие в пресс-конференции. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич не смог принять участия в пресс-конференции перед матчем Лиги наций.

Как сообщает издание L'Équipe, игрок потерял голос.

Впрочем, это не помешает звездному хорвату сыграть в матче против Франции.

Вместо Модрича на пресс-конференции выступил голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович.

Полузащитник мадридского «Реала» провел за сборную 184 матча и забил 27 голов.

Матч 1/4 финала Лиги наций между Хорватией и Францией запланирован на 20 марта. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич хочет продлить сотрудничество с «Реалом».

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Лига наций сборная Хорватии по футболу сборная Франции по футболу Хорватия - Франция Лука Модрич
Александр Сильченко Источник: L'Equipe
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