Футбол или велоспорт? Сборная Нидерландов удивила приездом на тренировку

Сборная Нидерландов в полном составе прибыла на тренировочную базу в Зейсте на велосипедах.

Пока неизвестно, то ли это часть тренировочного процесса от главного тренера Рональда Кумана, то ли командная традиция.

Тренировка команды также прошла в хорошей атмосфере.

Перед матчем 1/4 финала Лиги наций против Испании сборная Нидерландов понесла две потери - Дензел Думфрис и Йерди Схаутен покинули расположение команды из-за травм. Вместо них были вызваны Матс Виффер («Брайтон») и Юри Баас («Аякс»).

Рональд Куман отметил, что «оранжевые» стремятся тактически правильно сыграть против Испании.

Матч между командами начнется 20 марта, в 21:45 по киевскому времени

Известно, что сборная Испании также имеет кадровые потери перед матчем Лиги наций.