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Лига наций
20 марта 2025, 01:43 | Обновлено 20 марта 2025, 01:44
64
0

Футбол или велоспорт? Сборная Нидерландов удивила приездом на тренировку

20 марта в 21:45 «оранжевые» сыграют с Испанией

20 марта 2025, 01:43 | Обновлено 20 марта 2025, 01:44
64
0
Футбол или велоспорт? Сборная Нидерландов удивила приездом на тренировку
uefa.com

Сборная Нидерландов в полном составе прибыла на тренировочную базу в Зейсте на велосипедах.

Пока неизвестно, то ли это часть тренировочного процесса от главного тренера Рональда Кумана, то ли командная традиция.

Тренировка команды также прошла в хорошей атмосфере.

Перед матчем 1/4 финала Лиги наций против Испании сборная Нидерландов понесла две потери - Дензел Думфрис и Йерди Схаутен покинули расположение команды из-за травм. Вместо них были вызваны Матс Виффер («Брайтон») и Юри Баас («Аякс»).

Рональд Куман отметил, что «оранжевые» стремятся тактически правильно сыграть против Испании.

Матч между командами начнется 20 марта, в 21:45 по киевскому времени

Известно, что сборная Испании также имеет кадровые потери перед матчем Лиги наций.

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Александр Сильченко Источник: УЕФА
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