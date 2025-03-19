Лига наций19 марта 2025, 23:59 | Обновлено 20 марта 2025, 00:18
104
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ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку на арене в Мурсии
20 марта сборные Украины и Бельгии сыграют первый матч плей-офф Лиги наций
19 марта 2025, 23:59 | Обновлено 20 марта 2025, 00:18
104
0
Вечером 19 марта сборная Украины провела предматчевую тренировку на арене в Мурсии.
20 марта в 21:45 сборные Украины и Бельгии сыграют первый поединок плей-офф Лиги наций.
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Первая встреча состоится в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока. Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.
Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лига наций B.
ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку на арене в Мурсии
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