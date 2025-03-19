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Лига наций
19 марта 2025, 23:59 | Обновлено 20 марта 2025, 00:18
104
0

ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку на арене в Мурсии

20 марта сборные Украины и Бельгии сыграют первый матч плей-офф Лиги наций

19 марта 2025, 23:59 | Обновлено 20 марта 2025, 00:18
104
0
ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку на арене в Мурсии
УАФ

Вечером 19 марта сборная Украины провела предматчевую тренировку на арене в Мурсии.

20 марта в 21:45 сборные Украины и Бельгии сыграют первый поединок плей-офф Лиги наций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоится в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока. Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.

Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лига наций B.

ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку на арене в Мурсии

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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