Ман Сити переиграл Челси, Барселона разгромила Вольфсбург в Лиге чемпионов
В женской Лиге чемпионов состоялись первые четвертьфинальные матчи
Вечером 19 марта состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов среди женских команд.
Ман Сити переиграл Челси (2:0), Барселона на выезде разгромила Вольфсбург (4:1).
Днем ранее Реал переиграл Арсенал (2:0), а Бавария уступила Лиону (0:2).
Ответные четвертьфинальные матчи пройдут 26 и 27 марта.
Лига чемпионов среди женщин
1/4 финала. Первые матчи, 19 марта
Вольфсбург (Германия) – Барселона (Испания) – 1:4
Голы: Минге, 79 – Дейкстра, 26 (автогол), Паредес, 50, Паральюэло, 53, Шертенлайб, 88
Манчестер Сити (Англия) – Челси (Англия) – 2:0
Голы: Мидема, 60, 89
Результаты 1/4 финала
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