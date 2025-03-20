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  4. Ман Сити переиграл Челси, Барселона разгромила Вольфсбург в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
20 марта 2025, 00:34 | Обновлено 20 марта 2025, 00:39
179
0

Ман Сити переиграл Челси, Барселона разгромила Вольфсбург в Лиге чемпионов

В женской Лиге чемпионов состоялись первые четвертьфинальные матчи

20 марта 2025, 00:34 | Обновлено 20 марта 2025, 00:39
179
0
Ман Сити переиграл Челси, Барселона разгромила Вольфсбург в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 марта состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов среди женских команд.

Ман Сити переиграл Челси (2:0), Барселона на выезде разгромила Вольфсбург (4:1).

Днем ранее Реал переиграл Арсенал (2:0), а Бавария уступила Лиону (0:2).

Ответные четвертьфинальные матчи пройдут 26 и 27 марта.

Лига чемпионов среди женщин

1/4 финала. Первые матчи, 19 марта

Вольфсбург (Германия) – Барселона (Испания) – 1:4

Голы: Минге, 79 – Дейкстра, 26 (автогол), Паредес, 50, Паральюэло, 53, Шертенлайб, 88

Манчестер Сити (Англия) – Челси (Англия) – 2:0

Голы: Мидема, 60, 89

Результаты 1/4 финала

Сетка плей-офф

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Манчестер Сити Челси Вольфсбург Барселона Манчестер Сити - Челси
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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