Лунин или Трубин? Известный тренер сказал, кто должен играть против Бельгии

Известный тренер из Украины Виктор Скрипник проанализировал, кто должен защищать ворота национальной команды против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.

«Я не нахожусь в сборной и не вижу весь процесс изнутри. Кто будет играть, решит главный тренер, чувствующий ауру футболистов и знающий, кто и как готов. У нас очень хорошие вратари.

Мне больше нравится Лунин, но это не значит, что Трубин хуже. Каждый из вратарей волнами выходит на свой пик – то Лунин играет лучше, то Трубина. На Реброва главного тренера ожидает непростой выбор», – ответил Скрипник.

Напомним, первая игра между Украиной и Бельгией пройдет 20 марта в Испании. Начнется матч в 21:45 по киевскому времени.