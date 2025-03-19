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Лига наций
19 марта 2025, 23:54 | Обновлено 19 марта 2025, 23:56
506
0

Лунин или Трубин? Известный тренер сказал, кто должен играть против Бельгии

Виктор Скрипник поделился мыслями

19 марта 2025, 23:54 | Обновлено 19 марта 2025, 23:56
506
0
Лунин или Трубин? Известный тренер сказал, кто должен играть против Бельгии
УАФ

Известный тренер из Украины Виктор Скрипник проанализировал, кто должен защищать ворота национальной команды против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.

«Я не нахожусь в сборной и не вижу весь процесс изнутри. Кто будет играть, решит главный тренер, чувствующий ауру футболистов и знающий, кто и как готов. У нас очень хорошие вратари.

Мне больше нравится Лунин, но это не значит, что Трубин хуже. Каждый из вратарей волнами выходит на свой пик – то Лунин играет лучше, то Трубина. На Реброва главного тренера ожидает непростой выбор», – ответил Скрипник.

Напомним, первая игра между Украиной и Бельгией пройдет 20 марта в Испании. Начнется матч в 21:45 по киевскому времени.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Виктор Скрипник сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Андрей Лунин Анатолий Трубин
Андрей Витренко Источник: Украинский футбол
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