Лунин или Трубин? Известный тренер сказал, кто должен играть против Бельгии
Виктор Скрипник поделился мыслями
Известный тренер из Украины Виктор Скрипник проанализировал, кто должен защищать ворота национальной команды против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.
«Я не нахожусь в сборной и не вижу весь процесс изнутри. Кто будет играть, решит главный тренер, чувствующий ауру футболистов и знающий, кто и как готов. У нас очень хорошие вратари.
Мне больше нравится Лунин, но это не значит, что Трубин хуже. Каждый из вратарей волнами выходит на свой пик – то Лунин играет лучше, то Трубина. На Реброва главного тренера ожидает непростой выбор», – ответил Скрипник.
Напомним, первая игра между Украиной и Бельгией пройдет 20 марта в Испании. Начнется матч в 21:45 по киевскому времени.
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