Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор СКРИПНИК: «Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере»
Украина. Премьер лига
19 марта 2025, 12:17 |
546
3

Виктор СКРИПНИК: «Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере»

Украинский тренер оценил перспективы полузащитника донецкого клуба

19 марта 2025, 12:17 |
546
3
Виктор СКРИПНИК: «Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский тренер Виктор Скрипник поделился мнением о тех футболистах, которые могут покинуть чемпионат Украины и перебраться в Европу:

– Кто из игроков УПЛ готов к переходу в топ-чемпионат?

– Номер один – это Судаков. Если он еще немного пересидит в «Шахтере», то потом ему будет трудно перейти в Европу, разве что во Францию. Мои команды часто играли против Георгия, и я видел в его глазах желание – он хочет перейти в более сильный чемпионат.

Тем более, его друг Мудрик уехал в «Челси» за большую сумму. Понятно, что такие игроки нужны тренеру донецкого клуба, но видно, что Судаков недоволен тем, что его передерживают. Сейчас самое время, чтобы ему уйти.

Тот же Бражко. Правда, в «Динамо» Владимир играет не так ярко, как в «Заре». В сборной он тоже не исполняет роль первой скрипки. Вот Забарный играл практически без спадов и «Борнмут» вовремя его приобрел. В топ-лигах нельзя играть на 70%, всегда нужно полностью отдаваться на поле, – рассказал Скрипник.

По теме:
Реал определился с двумя футболистами, которые заменят Винисиуса
Динамо все-таки подпишет многострадального легионера. Известно, когда
«Сфокусирован на сборной». Трубин прокомментировал переход в Манчестер Сити
Шахтер Донецк Георгий Судаков Виктор Скрипник трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Владимир Бражко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
Футбол | 18 марта 2025, 23:19 0
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной

Звездный вратарь раскрыл подробности конфликта с Доменико Тедеско

Днепр – финалист Лиги Европы-2015. Где они сейчас?
Футбол | 19 марта 2025, 09:00 3
Днепр – финалист Лиги Европы-2015. Где они сейчас?
Днепр – финалист Лиги Европы-2015. Где они сейчас?

Вспомним славную страницу истории днепровского клуба

Менталитет неудачников. Один из лучших форвардов мира разочаровался в клубе
Футбол | 18.03.2025, 14:31
Менталитет неудачников. Один из лучших форвардов мира разочаровался в клубе
Менталитет неудачников. Один из лучших форвардов мира разочаровался в клубе
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Футбол | 18.03.2025, 16:23
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
«Жаль, как раз набрал хорошую форму». Реакция фанов на травму Таловерова
Футбол | 19.03.2025, 12:46
«Жаль, как раз набрал хорошую форму». Реакция фанов на травму Таловерова
«Жаль, как раз набрал хорошую форму». Реакция фанов на травму Таловерова
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Потримають ще трохи у Шахтарі, а потім продадуть в Туреччину
Ответить
+1
turist86
Якщо Судакову не подобається Шахтар, то на хіба підписав контракт до 2029 року?
Ответить
+1
apepa
Судаков: Скрипник недоволен тем, что его никуда не приглашают работать..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника
Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника
18.03.2025, 10:25
Бокс
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 23
Футбол
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
18.03.2025, 08:22 6
Бокс
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
17.03.2025, 18:35
Бокс
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
17.03.2025, 11:31
Футбол
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
17.03.2025, 21:58 24
Футбол
Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
18.03.2025, 07:45 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем