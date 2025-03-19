Виктор СКРИПНИК: «Судаков недоволен тем, что его передерживают в Шахтере»

Украинский тренер Виктор Скрипник поделился мнением о тех футболистах, которые могут покинуть чемпионат Украины и перебраться в Европу:

– Кто из игроков УПЛ готов к переходу в топ-чемпионат?

– Номер один – это Судаков. Если он еще немного пересидит в «Шахтере», то потом ему будет трудно перейти в Европу, разве что во Францию. Мои команды часто играли против Георгия, и я видел в его глазах желание – он хочет перейти в более сильный чемпионат.

Тем более, его друг Мудрик уехал в «Челси» за большую сумму. Понятно, что такие игроки нужны тренеру донецкого клуба, но видно, что Судаков недоволен тем, что его передерживают. Сейчас самое время, чтобы ему уйти.

Тот же Бражко. Правда, в «Динамо» Владимир играет не так ярко, как в «Заре». В сборной он тоже не исполняет роль первой скрипки. Вот Забарный играл практически без спадов и «Борнмут» вовремя его приобрел. В топ-лигах нельзя играть на 70%, всегда нужно полностью отдаваться на поле, – рассказал Скрипник.