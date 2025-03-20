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Лига наций
20 марта 2025, 00:02 |
397
0

Букмекеры оценили шансы сборной Украины в первом матче с Бельгией

«Красные дьяволы» являются фаворитами первого поединка

20 марта 2025, 00:02 |
397
0
Букмекеры оценили шансы сборной Украины в первом матче с Бельгией
УАФ

В четвер, 20 марта, сборная Украины проведет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником команды Сергея Реброва за повышение в классе станет сборная Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра состоится в Мурсии на стадионе Энрике Рока. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры считают фаворитом первого матча номинальных гостей. Коэффициент на победу Бельгии в первой встрече составляет 1.85, на ничью 3.70, а не победу «сине-желтых» – 4.85.

Специалисты считают сборную Бельгии явным фаворитом двухматчевого противостояния. Коэффициент на то, что подопечные Реброва получат путевку в Дивизион А Лиги наций составляет 5.00, а на общий успех Бельгии – 1.19.

Ответная игра состоится на поле соперника – 23 марта в бельгийском Генке.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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