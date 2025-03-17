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Лига наций УЕФА. Лига B
Греция
20.03.2025 21:45 - : -
Шотландия
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Лига наций
17 марта 2025, 19:47 |
57
0

Греция – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций УЕФА

Поединок состоится 20 марта в 21:45 по Киеву

17 марта 2025, 19:47 |
57
0
Греция – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 марта, состоится первый матч за место в дивизионе А Лиги наций Греция – Шотландия. Встреча пройдёт на стадионе «Караискакис» в греческом городе Пирей.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Греция

Сборная Греции выступала в группе 2 дивизиона В Лиги наций. Соперниками команды были сборные Англии, Ирландии и Финляндии. Греки выиграли пять матчей, в том числе и у сборной Англии на «Уэмбли» (2:1). Но в домашнем матче сборная Греции уступила англичанам 0:3 и финишировала на втором месте. В двух других поединках на своем поле сборная Греции обыграла сборные Финляндии (3:0) и Ирландии (2:0).

Шотландия

Сборная Шотландии выступала в группе 1 дивизиона А Лиги наций вместе со сборными Португалии, Хорватии и Польши. Шотландцы стартовали с трех поражений подряд. Но затем команда сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла сборные Хорватии (1:0) и Польши (2:1). Сборная Шотландии набрала семь очков и заняла в турнирной таблице третье место. В дуэли со сборной Греции сборная Шотландии будет отстаивать свое право играть в дивизионе А в следующем сезоне Лиги наций УЕФА.

Личные встречи

Сборные Шотландии и Греции попали также в одну группу отбора к ЧМ-2026. Команды сыграют в октябре и ноябре 2025 года.

Греция – Шотландия: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Лиги наций сборная Греции забивала в среднем по 1,67 гола за игру. Средняя результативность сборной Шотландии в гостях составляет 1 гол за матч. Сборная Шотландии не проигрывает в трех матчах подряд. В семи поединках из восьми последних сборная Греции забивала первой.

Прогноз

Грекам непросто будет взломать оборону гостей. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,64.

Прогноз Sport.ua
Греция
20 марта 2025 -
21:45
Шотландия
Тотал меньше 2,5 1,64 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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