Хойлунд впервые за 22 матча отличился забитым мячом
Сухая серия Расмуса длилась три месяца
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд отметился забитым мячом в матче против «Лестера» и прервал свою серию из 22 матчей без голов во всех соревнованиях.
16 марта проходит игра 29-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Ман Юнайтед». Поединок начался в 21:00 по Киеву.
До этого Хойлунд последний раз забивал гол 12 декабря 2024 года в игре Лиги Европы против «Виктории Пльзень».
В нынешнем сезоне Расмус принял участие в 39 матчах, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. В Премьер-лиге форвард в 23 поединках отметился 3 забитыми мячами.
Rasmus Højlund has scored his first goal in over 3 months. pic.twitter.com/KZnmHw5OY0— StatMuse FC (@statmusefc) March 16, 2025
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