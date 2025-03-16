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Англия
16 марта 2025, 21:38 | Обновлено 16 марта 2025, 21:55
109
0

Хойлунд впервые за 22 матча отличился забитым мячом

Сухая серия Расмуса длилась три месяца

16 марта 2025, 21:38 | Обновлено 16 марта 2025, 21:55
109
0
Хойлунд впервые за 22 матча отличился забитым мячом
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд отметился забитым мячом в матче против «Лестера» и прервал свою серию из 22 матчей без голов во всех соревнованиях.

16 марта проходит игра 29-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Ман Юнайтед». Поединок начался в 21:00 по Киеву.

До этого Хойлунд последний раз забивал гол 12 декабря 2024 года в игре Лиги Европы против «Виктории Пльзень».

В нынешнем сезоне Расмус принял участие в 39 матчах, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. В Премьер-лиге форвард в 23 поединках отметился 3 забитыми мячами.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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