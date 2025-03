Хойлунд впервые за 22 матча отличился забитым мячом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд отметился забитым мячом в матче против «Лестера» и прервал свою серию из 22 матчей без голов во всех соревнованиях.

16 марта проходит игра 29-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Ман Юнайтед». Поединок начался в 21:00 по Киеву.

До этого Хойлунд последний раз забивал гол 12 декабря 2024 года в игре Лиги Европы против «Виктории Пльзень».

В нынешнем сезоне Расмус принял участие в 39 матчах, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. В Премьер-лиге форвард в 23 поединках отметился 3 забитыми мячами.

Rasmus Højlund has scored his first goal in over 3 months. pic.twitter.com/KZnmHw5OY0