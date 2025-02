Там играет украинец. Клуб Второй лиги Англии забил эффектный гол и победил

27 февраля состоялся матч 34-го тура Второй лиги Англии (четвертый по силе дивизион – прим), где встретились «Барроу» и «Карлайл». Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

На 19-й минуте футболисты «Карлайла» провели эффектную атаку, во время которой отдали две передачи пятками и забили единственный гол в поединке.

«Барроу» занимает 18-е место в чемпионате Второй лиги, набрав 37 баллов. «Карлайл» разместился на 24-й (последней) позиции и продолжает бороться за выживание – в активе клуба 26 очков.

В составе «Карлайла» выступает украинский нападающий Антон Дудик, который провел два матча за первую команду. Футболист чаще всего выступает за U-19, где сыграл восемь матчей в текущем сезоне и забил один мяч.

Вторая лига Англии, 34-й тур. 27 февраля

Барроу – Карлайл – 0:1

Гол: Деннис, 19

Видео гола:

"How big a moment in their season could this prove to be?"



Dennis fires Carlisle in front 🔥 pic.twitter.com/PcnBQBV1Zb