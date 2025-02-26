Кубарси – самый молодой защитник Барселоны с 2013/14, забивший гол

Пау Кубарси в игре против «Атлетико Мадрид» отметился своим первым забитым мячом за «Барселону» во всех соревнованиях и стал самым молодым защитником клуба с сезона 2013/14, который забил гол (18 лет, 34 дня).

25 февраля на стадионе «Олимпико» состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико». Встреча завершилась сверхрезультативной ничьей со счетом 4:4.

Чтобы забить первый мяч за «блауграну», Кубарсе понадобилось 63 поединка во всех соревнованиях.

В этом сезоне испанский защитник сыграл за «каталонцев» 39 матчей во всех турнирах, отметившись 4 результативными действиями (1 Г + 3 А). Вторая встреча между командами в Кубка Испании состоится 2 апреля в Мадриде на стадионе «Метрополитано».