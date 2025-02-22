ФОТО. «Последние из нас». Рух анонсировал матч с ЛНЗ в стиле игры
Команды сыграют в субботу, 22 февраля
Львовский «Рух» выпустил остроумный анонс матча против черкасского ЛНЗ, который состоится в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
Львовский клуб анонсировал матч в стиле The Last of Us с подписью: «Несмотря на сложную кадровую ситуацию в команде, сегодня мы сыграем против ЛНЗ», – говорится в сообщении.
Экранизация игры «The Last of Us» («Последние из нас») показывает мир, где произошла вспышка эпидемии болезни. Собственно и во львовской команде тоже сложная эпидемиологическая ситуация.
Матч «Рух» – ЛНЗ состоится в субботу, 22 февраля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени. Львовская команда просила перенести матч против ЛНЗ, но УПЛ проигнорировала просьбу «Руха».
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