Гирасси – рекордсмен Боруссии Д по количеству результативных действий в ЛЧ

Серу Гирасси в этом розыгрыше Лиги чемпионов оформил 13 результативных действий (10 голов, 3 ассиста) за «Боруссию» Дортмунд – это рекорд клуба за один розыгрыш ЛЧ.

11 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд. Встреча завершилась победой «пчел» со счетом 3:0.

Предыдущий рекорд принадлежал Роберту Левандовски, который в сезоне 2012/13 оформил 12 результативных действий (10 голов, 2 ассиста).

19-го февраля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится ответный матч.

