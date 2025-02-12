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  4. Гирасси – рекордсмен Боруссии Д по количеству результативных действий в ЛЧ
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 21:47 |
94
0

Гирасси – рекордсмен Боруссии Д по количеству результативных действий в ЛЧ

Во встрече против «Спортинга» Серу отметился забитым мячом

12 февраля 2025, 21:47 |
94
0
Гирасси – рекордсмен Боруссии Д по количеству результативных действий в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Серу Гирасси в этом розыгрыше Лиги чемпионов оформил 13 результативных действий (10 голов, 3 ассиста) за «Боруссию» Дортмунд – это рекорд клуба за один розыгрыш ЛЧ.

11 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд. Встреча завершилась победой «пчел» со счетом 3:0.

Предыдущий рекорд принадлежал Роберту Левандовски, который в сезоне 2012/13 оформил 12 результативных действий (10 голов, 2 ассиста).

19-го февраля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится ответный матч.

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Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон статистика Лига чемпионов Серу Гирасси Спортинг - Боруссия Д
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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