Гирасси – рекордсмен Боруссии Д по количеству результативных действий в ЛЧ
Во встрече против «Спортинга» Серу отметился забитым мячом
Серу Гирасси в этом розыгрыше Лиги чемпионов оформил 13 результативных действий (10 голов, 3 ассиста) за «Боруссию» Дортмунд – это рекорд клуба за один розыгрыш ЛЧ.
11 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Боруссией» Дортмунд. Встреча завершилась победой «пчел» со счетом 3:0.
Предыдущий рекорд принадлежал Роберту Левандовски, который в сезоне 2012/13 оформил 12 результативных действий (10 голов, 2 ассиста).
19-го февраля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится ответный матч.
13 - Serhou Guirassy has been involved in 13 goals in the UEFA Champions League this season (10 goals, 3 assists), the most ever by a Borussia Dortmund player in a single season in the competition. Star. @Guirassy_19 pic.twitter.com/27h9VGQuJi— OptaFranz (@OptaFranz) February 11, 2025
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