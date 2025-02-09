Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Пошел ты н***й!» Суперзвезда Реала эмоционально обратился к судье
Испания
09 февраля 2025, 15:50 |
1266
1

ВИДЕО. «Пошел ты н***й!» Суперзвезда Реала эмоционально обратился к судье

Джуд Беллингем не сдержал эмоций во время матча против «Атлетико»

09 февраля 2025, 15:50 |
1266
1
ВИДЕО. «Пошел ты н***й!» Суперзвезда Реала эмоционально обратился к судье
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

В субботу, 8 февраля, прошел матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во время поединка произошел интересный эпизод. В самом начале игры полузащитник королевского клуба Джуд Беллингем остался недовольным решением бокового арбитра, который определил, что мяч вышел за пределы поля именно от англичанина, и крикнул в его адрес: «Пошел ты н***й! Пошел ты!»

Видео разозлило болельщиков в сети, ведь за такое поведение Джуд не понес никакого наказания.

ВИДЕО. «Пошел ты н***й!» Суперзвезда Реала эмоционально обратился к судье дерби

По теме:
Севилья – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«Он нам нужен». Появились новые подробности по травме Тер Штегена
Модрич установил интересное достижение в матче против Атлетико в Ла Лиге
Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Атлетико Джуд Беллингем видео судьи (арбитры) эмоции
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Футзал | 08 февраля 2025, 17:11 0
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу

Сборная Украины после четырех туров имеет 12 очков из 12 возможных

Невероятная серия. Рома минимально одолела Венецию на выезде
Футбол | 09 февраля 2025, 15:23 8
Невероятная серия. Рома минимально одолела Венецию на выезде
Невероятная серия. Рома минимально одолела Венецию на выезде

Матч 24-го тура Серии А закончился со счетом 1:0 в пользу римлян

Вновь сухая победа. Шахтер переиграл Зимбру на сборах в Турции
Футбол | 09.02.2025, 16:21
Вновь сухая победа. Шахтер переиграл Зимбру на сборах в Турции
Вновь сухая победа. Шахтер переиграл Зимбру на сборах в Турции
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Футбол | 08.02.2025, 22:27
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
Бокс | 09.02.2025, 01:27
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр
Ніколи не покарають якщо ти гравець Реала .Якщо ти з Хетафе то сходу червона 
Ответить
+1
easterly
Не дарма всі клуби Ла Ліги подали звернення на покарання риалу за співпрацю з суддями
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
07.02.2025, 17:31 6
Футбол
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
08.02.2025, 00:58 6
Футбол
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
07.02.2025, 18:18 12
Футбол
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
09.02.2025, 01:34 11
Бокс
Он нокаутировал Дюбуа и Паркера. Объявлен поединок в супертяжелом весе
Он нокаутировал Дюбуа и Паркера. Объявлен поединок в супертяжелом весе
08.02.2025, 10:53 1
Бокс
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
08.02.2025, 07:37 2
Бокс
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
07.02.2025, 16:05 7
Футбол
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
08.02.2025, 12:21 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем