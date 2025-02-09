ВИДЕО. «Пошел ты н***й!» Суперзвезда Реала эмоционально обратился к судье
Джуд Беллингем не сдержал эмоций во время матча против «Атлетико»
В субботу, 8 февраля, прошел матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли мадридские «Реал» и «Атлетико».
Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч завершился вничью 1:1.
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Во время поединка произошел интересный эпизод. В самом начале игры полузащитник королевского клуба Джуд Беллингем остался недовольным решением бокового арбитра, который определил, что мяч вышел за пределы поля именно от англичанина, и крикнул в его адрес: «Пошел ты н***й! Пошел ты!»
Видео разозлило болельщиков в сети, ведь за такое поведение Джуд не понес никакого наказания.
ВИДЕО. «Пошел ты н***й!» Суперзвезда Реала эмоционально обратился к судье дерби
Jude Bellingham just shouted "FUCK YOU MAN! FUCK OFF!"pic.twitter.com/cLusgSK3YM— Football Report (@FootballReprt) February 8, 2025
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