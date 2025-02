Со времени дебюта Ван Дейк забил больше всего голов среди защитников АПЛ

С момента дебюта в «Ливерпуле» в январе 2018 года Вирджил ван Дейк забил больше всего голов среди защитников Премьер-лиги во всех турнирах (26).

6 февраля состоялся поединок 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «мерсисайдцев». Ван Дейк забил последний гол в этом матче. «Ливерпуль» выходит в финал турнира по сумме двух встреч (4:1).

В АПЛ голландский защитник забил за «Ливерпуль» 19 голов, в Лиге чемпионов – 3, в Кубке Англии – 2 и 2 в Кубке английской лиги.

В текущем сезоне Вирджил принял участие в 32 матчах, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

