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Англия
06 февраля 2025, 23:39 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:56
37
0

Салах, Собослаи и ван Дейк установили перевес Ливерпуля над Тоттенхэмом

Красные обеспечили себе выход в финал Кубка английской лиги

06 февраля 2025, 23:39 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:56
37
0
Салах, Собослаи и ван Дейк установили перевес Ливерпуля над Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 февраля, в 22:00 состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют на стадионе «Энфилд».

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В первом поединке в январе «шпоры» одолели «красных» на выезде со счетом 1:0.

Победитель матча сыграет в финале в Лондоне на Уэмбли против Ньюкасла, который одолел Арсенал (2:0, 2:0).

Во втором тайме Салах, Собослаи и ван Дейк установили перевес Ливерпуля над Тоттенхэмом (4:0), обеспечив красным путевку в финал.

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Ливерпуль Тоттенхэм Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Ливерпуль - Тоттенхэм Мохамед Салах Доминик Собослаи Вирджил ван Дейк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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