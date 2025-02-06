Салах, Собослаи и ван Дейк установили перевес Ливерпуля над Тоттенхэмом
Красные обеспечили себе выход в финал Кубка английской лиги
Вечером 6 февраля, в 22:00 состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют на стадионе «Энфилд».
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В первом поединке в январе «шпоры» одолели «красных» на выезде со счетом 1:0.
Победитель матча сыграет в финале в Лондоне на Уэмбли против Ньюкасла, который одолел Арсенал (2:0, 2:0).
Во втором тайме Салах, Собослаи и ван Дейк установили перевес Ливерпуля над Тоттенхэмом (4:0), обеспечив красным путевку в финал.
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