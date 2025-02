Вывел в лидеры. Гол Бензема на 90+5 минуте принес победу клубу Аль-Иттихад

Вечером 26 февраля состоялись матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад выиграл матч у Аль-Таавуна (2:1), победный гол забил знаменитый форвард Карим Бензема на 90+5 минуте

Гол и ассист Пьера-Эмерика Обамеянга принесли победу Аль-Кадисии над клубом Аль-Раед (2:0)

Аль-Иттихад опережает на три очка Аль-Хиляль, у которого есть игра в запасе.

Лидеры: Аль-Иттихад (49 очков), Аль-Хиляль (46), Аль-Кадисия (41), Аль-Наср (38), Аль-Ахли (35), Аль-Шабаб (32).

Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур, 6 февраля

Аль-Таавун – Аль-Иттихад – 1:2

Голы: Барроу, 45+10 – Аль-Обуд, 21, Бензема, 90+5

Аль-Кадисия – Аль-Раед – 2:0

Голы: Обамеянг, 45+3, Киньонес, 90+6

ВИДЕО. Гол Бензема на 90+5 минуте принес победу клубу Аль-Иттихад

There's only one Karim Benzema ⭐️#RoshnSaudiLeague | @Benzema pic.twitter.com/7a50OXlAnf