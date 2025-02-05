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Major League Soccer
05 февраля 2025, 15:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 16:00
765
1

ВИДЕО. Телохранитель Месси курьезно упал, пытаясь оградить Лео от фаната

«Интер Майами» выиграл спарринг у панамского «Спортинга Сан-Мигелито»

05 февраля 2025, 15:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 16:00
765
1
ВИДЕО. Телохранитель Месси курьезно упал, пытаясь оградить Лео от фаната
Twitter. Лионель Месси и Яссин Чуэко

Во время товарищеского матча между американским клубом «Интер Майами» и панамским «Спортингом Сан-Мигелито» (3:1) произошел забавный эпизод.

Один из фанатов выбежал на поле и сумел прорваться к знаменитому аргентинскому форварду Лионелю Месси, сбив с ног его телохранителя, Яссина Чеуко.

Охранник, отвечающий за безопасность аргентинской звезды, оперативно отреагировал на появление фаната и бросился его останавливать. Однако потерял равновесие и упал, а настойчивый болельщик успел обнять Месси. Охранник, поняв, что ситуация не опасна, провел фаната за пределы поля.

«Интер Майами» ведет подготовку к новому сезону MLS. Команда из Флориды провела несколько спарринги: сначала одолела мексиканскую «Америку» (3:2), затем сыграла вничью с перуанским «Университарио» (0:0), а затем одержала победу в игре со «Спортингом Сан-Мигелито» (3:1).

Товарищеский матч. 3 февраля 2024, Панама

Спортинг Сан-Мигелито (Панама) – Интер Майами (США) – 1:3

Голы: Хенрикс, 24 – Кремаски, 45+1, Альенде, 48, Пико, 64

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Интер Майами товарищеские матчи Major League Soccer (MLS) Лионель Месси курьезы Яссин Чэуко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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