Мойес – третий тренер в истории АПЛ по количеству проведенных матчей

25 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги состоялась игра между командами «Брайтон» и «Эвертон». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Забитым мячом отметился Илиман Ндиайе.

Матч против «чаек» стал для Дэвида Мойеса 700-м в его тренерской карьере. Дэвид стал третьим тренером в истории Премьер-лиги по количеству проведенных матчей. Выше в этом списке располагаются только Алекс Фергюсон (810) и Арсен Венгер (828).

В этом сезоне «Эвертон» в чемпионате Англии занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка (5 побед, 8 ничьих, 9 поражений).

