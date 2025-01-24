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Англия
24 января 2025, 23:59 | Обновлено 25 января 2025, 00:17
176
1

Даже переводчик пострадал. Виноват ли Постекоглу в череде травм Тоттенхэма?

Дмитрий Бабелюк прокомментировал эпидемию травм в английском клубе

24 января 2025, 23:59 | Обновлено 25 января 2025, 00:17
176
1
Даже переводчик пострадал. Виноват ли Постекоглу в череде травм Тоттенхэма?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк прокомментировал эпидемию травм в английском клубе «Тоттенхэм» под руководством Ангелоса Постекоглу:

«У меня даже переводчик травмирован». Виноват ли Постекоглу в травмах Шпора? Бен Диннери из PremierInjuries подытожил, что, несмотря на эпидемию травм в Тоттенхэме, их средний показатель на 1 тысячу минут упал, сравнивая с прошлым сезоном, учитывая участие в еврокубках.

Тем не менее, большинство этих травм (10) – это травмы мышц «задней», которых за весь предыдущий сезон было 11. Мышечные травмы возникают на фоне перегрузки. Но чем оно обусловлено? Низкая возможность ротации, ограниченный ростер, дополнительный турнир – это несет свое влияние.

Форсированные подводы Ромеро, Ван Де Вена и Удоджи к играм, завершившиеся длительным вылетом. Игра без замен Соланке, Сона или Джонсона, приводящих к усталости (Порро следующий?) Но есть и контактные травмы (Викарио), или просто невезение, как в случае Бентанкура.

Специалисты, работающие с Постекоглу, уверяют, что у него хватает образования, чтобы качественно менять своих игроков и он не сталкивался с такой эпидемией травм в предыдущих клубах».

Символическая сборная травмированных игроков Тоттенхэма

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Тоттенхэм травма Ангелос Постекоглу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Дмитрий Бабелюк символическая сборная Тимо Вернер Доминик Соланке Бреннан Джонсон Родриго Бентанкур Ив Биссума Дестини Удоджи Микки ван де Вен Кристиан Ромеро Джед Спенс Гульельмо Викарио
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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Комментарии 1
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Gargantua81
нет глубины состава, я думаю потому и начали вылетать играющие без ротации игроки
хотя не известно что там у них в тренировочном процессе.
но есть и личностный фактор. Сон и Мэдиссон сдали.
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