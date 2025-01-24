Даже переводчик пострадал. Виноват ли Постекоглу в череде травм Тоттенхэма?
Дмитрий Бабелюк прокомментировал эпидемию травм в английском клубе
Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк прокомментировал эпидемию травм в английском клубе «Тоттенхэм» под руководством Ангелоса Постекоглу:
«У меня даже переводчик травмирован». Виноват ли Постекоглу в травмах Шпора? Бен Диннери из PremierInjuries подытожил, что, несмотря на эпидемию травм в Тоттенхэме, их средний показатель на 1 тысячу минут упал, сравнивая с прошлым сезоном, учитывая участие в еврокубках.
Тем не менее, большинство этих травм (10) – это травмы мышц «задней», которых за весь предыдущий сезон было 11. Мышечные травмы возникают на фоне перегрузки. Но чем оно обусловлено? Низкая возможность ротации, ограниченный ростер, дополнительный турнир – это несет свое влияние.
Форсированные подводы Ромеро, Ван Де Вена и Удоджи к играм, завершившиеся длительным вылетом. Игра без замен Соланке, Сона или Джонсона, приводящих к усталости (Порро следующий?) Но есть и контактные травмы (Викарио), или просто невезение, как в случае Бентанкура.
Специалисты, работающие с Постекоглу, уверяют, что у него хватает образования, чтобы качественно менять своих игроков и он не сталкивался с такой эпидемией травм в предыдущих клубах».
Символическая сборная травмированных игроков Тоттенхэма
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