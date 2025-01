Одноклубник для Мудрика. Челси хочет арендовать бразильца из Ювентуса

26-летний бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис может перейти в «Челси» на правах аренды.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Луис уже имел опыт выступлений в Английской Премьер-лиге. С 2019 по 2024 годы он был игроком «Астон Виллы».

Романо информирует, что за игроком следит и «Манчестер Юнайтед», который также имеет целью арендовать полузащитника.

В этом сезоне Дуглас Луис сыграл за «Ювентус» 12 матчей в Серии А и 4 игры в Лиге чемпионов.

🚨🔵 After Man City, Chelsea have also asked Juventus about potential loan for Douglas Luiz until June.



Juventus have no intention to open doors to loan move, at this stage. Negotiations are not advancing. pic.twitter.com/LcNLkCUckI