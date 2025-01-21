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Италия
21 января 2025, 09:57 | Обновлено 21 января 2025, 09:58
459
0

Пожелания Фабрегаса. Комо ворвался в гонку за центрбека Барселоны

Эрик Гарсия получил трансферное предложение от клуба Серии А

21 января 2025, 09:57 | Обновлено 21 января 2025, 09:58
459
0
Пожелания Фабрегаса. Комо ворвался в гонку за центрбека Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Представитель Серии А «Комо» работает над трансфером центрального защитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Контракт спортсмена с каталонцами действителен до лета 2026 года.

Известный инсайдер Фабрицио Романо проинформировал, что в услугах футболиста заинтересован лично тренер «Комо» Сеск Фабрегас. Кроме этого клуб уже сделал первое предложение в 7 миллионов евро.

Составить конкуренцию итальянскому коллективу имеет «Жирона», которая стремится арендовать игрока.

Пока Гарсия отыграл 16 матчей в текущем сезоне, отличившись одним голом и ассистом.

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Эрик Гарсия Барселона Жирона Комо чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Фабрицио Романо Сеск Фабрегас
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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