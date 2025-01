Пожелания Фабрегаса. Комо ворвался в гонку за центрбека Барселоны

Представитель Серии А «Комо» работает над трансфером центрального защитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Контракт спортсмена с каталонцами действителен до лета 2026 года.

Известный инсайдер Фабрицио Романо проинформировал, что в услугах футболиста заинтересован лично тренер «Комо» Сеск Фабрегас. Кроме этого клуб уже сделал первое предложение в 7 миллионов евро.

Составить конкуренцию итальянскому коллективу имеет «Жирона», которая стремится арендовать игрока.

Пока Гарсия отыграл 16 матчей в текущем сезоне, отличившись одним голом и ассистом.

