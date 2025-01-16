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Англия
16 января 2025, 11:16 | Обновлено 16 января 2025, 12:05
475
1

ВИДЕО. Конфликт или поддержка? Эмоциональный разговор Гвардиолы с вратарем

Наставник «Манчестер Сити» общался со Штефаном Ортегой после матча АПЛ

16 января 2025, 11:16 | Обновлено 16 января 2025, 12:05
475
1
ВИДЕО. Конфликт или поддержка? Эмоциональный разговор Гвардиолы с вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

14 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Хозяева сумели переломить ситуацию и вырвали ничью (2:2).

Этот поединок запомнился болельщикам еще и эмоциональным разговором после матча. Наставник «горожан» Жузеп Гвардиола подошел к вратарю Штефану Ортеге и пообщался с ним, размахивая руками. Возможно, главный тренер был слишком недоволен потерянной победой, поэтому дал волю эмоциям.

Ортега провел за «Манчестер Сити» восьмой матч в чемпионате в этом сезоне. Немецкий голкипер проводит в Англии третий сезон – в 2022 году перешел в АПЛ из «Арминии» в статусе свободного агента.

«Манчестер Сити» набрал 35 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Жузепа Гвардиолы сыграют против «Ипсвича» (19 января).

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Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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ptolemeus
Воротар дурник повинен був брати той удар. Не дивно що Пеп так відреагував.
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