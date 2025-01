ВИДЕО. Конфликт или поддержка? Эмоциональный разговор Гвардиолы с вратарем

14 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Хозяева сумели переломить ситуацию и вырвали ничью (2:2).

Этот поединок запомнился болельщикам еще и эмоциональным разговором после матча. Наставник «горожан» Жузеп Гвардиола подошел к вратарю Штефану Ортеге и пообщался с ним, размахивая руками. Возможно, главный тренер был слишком недоволен потерянной победой, поэтому дал волю эмоциям.

Ортега провел за «Манчестер Сити» восьмой матч в чемпионате в этом сезоне. Немецкий голкипер проводит в Англии третий сезон – в 2022 году перешел в АПЛ из «Арминии» в статусе свободного агента.

«Манчестер Сити» набрал 35 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Жузепа Гвардиолы сыграют против «Ипсвича» (19 января).

🚨🔵 Guardiola and Ortega after Man City's 2-2 draw against Brentford. (@OptusSport) pic.twitter.com/kJbzsi2jzd