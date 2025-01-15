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  4. Байер Леверкузен увеличил свою серию побед в Бундеслиге до 7 матчей
Германия
15 января 2025, 22:45 |
185
0

Байер Леверкузен увеличил свою серию побед в Бундеслиге до 7 матчей

Последнюю победу подопечные Хаби одержали в матче против «Майнца» (1:0)

15 января 2025, 22:45 |
185
0
Байер Леверкузен увеличил свою серию побед в Бундеслиге до 7 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

15 января в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиге состоялась встреча между командами «Байер Леверкузен» и «Майнц». Матч завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Алекс Гримальдо стал автором единственного забитого мяча.

Победа над «Майнцем» стала 7-й победой подряд для подопечных Хаби Алонсо во всех соревнованиях («Хайденхайм», «Унион Берлин», «Санкт-Паули», «Аугсбург», «Фрайбург», «Боруссия Дортмунд», «Майнц»).

В этом розыгрыше Бундеслизги «Байер» занимает второе место в турнирной таблице, имея 38 очков после 17 матчей (11 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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