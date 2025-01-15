Байер Леверкузен увеличил свою серию побед в Бундеслиге до 7 матчей
Последнюю победу подопечные Хаби одержали в матче против «Майнца» (1:0)
15 января в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиге состоялась встреча между командами «Байер Леверкузен» и «Майнц». Матч завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Алекс Гримальдо стал автором единственного забитого мяча.
Победа над «Майнцем» стала 7-й победой подряд для подопечных Хаби Алонсо во всех соревнованиях («Хайденхайм», «Унион Берлин», «Санкт-Паули», «Аугсбург», «Фрайбург», «Боруссия Дортмунд», «Майнц»).
В этом розыгрыше Бундеслизги «Байер» занимает второе место в турнирной таблице, имея 38 очков после 17 матчей (11 побед, 5 ничьих, 1 поражение).
After a less than convincing start to the season, Bayer Leverkusen have won their last seven league games...— 90min (@90min_Football) January 15, 2025
They won't give up the title without a fight! 🏆👊 pic.twitter.com/BcVg7GAtJA
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