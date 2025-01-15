Байер минимально победил Майнц, разгромы от Айнтрахта и Вольфсбурга

Вечером 14 января сыграны матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги.

Байер Леверкузен принимал дома Майнц. Хозяева поля считались фаворитами в этом матче, но гости навязали борьбу чемпиону Германии. Первый тайм завершился ничейным результатом. Во втором тайме Алехандро Гримальдо забил единственный гол на 48-й минуте (1:0).

Айнтрахт играл с Фрайбургом. В первом тайме команды обменялись голами. За Фрайбург забил Рицу Доан, а за Айнтрахт отличился Робин Кох. Во второй половине игры хозяева поля забили три безответных мяча (4:1).

Вольфсбург встречался с менхенгладбахской Боруссией. Хозяева поля уже на 3-й минуте вышли вперед, а во втором тайме добавили еще 4 мяча (5:1).

Бундеслига. 17-й тур. 14 января

Байер Леверкузен – Майнц – 1:0

Гол: Гримальдо, 48

Айнтрахт – Фрайбург – 4:1

Голы: Кох, 43, Мармуш, 65, Экитике, 71, Коллинз, 81 – Доан, 37

Вольфсбург – Боруссия М – 5:1

Голы: Винд, 3, Мегле, 60, Арнольд, 75, Нмеча, 84, 87 – Фукуда, 89

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