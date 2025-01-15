Скира: топ-игрок АПЛ согласился перейти в Наполи
Алехандро Гарначо может стать заменой Хвиче Кварацхелии
Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может вскоре покинуть клуб. Спортивный директор «Наполи» настаивает на подписании аргентинского вингера в качестве замены Кварацхелии. Клубы проведут переговоры.
Алехандро Гарначо уже дал согласие на переход. Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира. Руководство «Манчестер Юнайтед» ранее заявляло об отсутствии в команде неприкасаемых. Клуб готов продать любого футболиста, если поступит достойное предложение.
В нынешнем сезоне Алехандро Гарначо провел за «Манчестер Юнайтед» 30 матчей. Забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего вингера в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Рубен Аморим прокомментировал победу над «Арсеналом».
Expected new talks between #Napoli and #ManchesterUnited for Alejandro #Garnacho. The sports director Giovanni #Manna is pushing to sign the argentinian winger as Kvaratskhelia’s replacement. Garnacho has already given his availability to join Napoli. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 15, 2025
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