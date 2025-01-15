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  4. Скира: топ-игрок АПЛ согласился перейти в Наполи
Англия
15 января 2025, 14:41 |
153
2

Скира: топ-игрок АПЛ согласился перейти в Наполи

Алехандро Гарначо может стать заменой Хвиче Кварацхелии

15 января 2025, 14:41 |
153
2
Скира: топ-игрок АПЛ согласился перейти в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может вскоре покинуть клуб. Спортивный директор «Наполи» настаивает на подписании аргентинского вингера в качестве замены Кварацхелии. Клубы проведут переговоры.

Алехандро Гарначо уже дал согласие на переход. Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира. Руководство «Манчестер Юнайтед» ранее заявляло об отсутствии в команде неприкасаемых. Клуб готов продать любого футболиста, если поступит достойное предложение.

В нынешнем сезоне Алехандро Гарначо провел за «Манчестер Юнайтед» 30 матчей. Забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего вингера в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рубен Аморим прокомментировал победу над «Арсеналом».

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Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед Наполи трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы Серии A Николо Скира
Сергій Турчак Источник: Николо Скира
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Комментарии 2
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Lulinnha
Если это так то для Наполи супер. Но через года 2 Гарначо может захотеть большую зарплату и тут возникает проблема с продолжением контракта... 
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Saar
Круто! 
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