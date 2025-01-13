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Англия
13 января 2025, 08:24 | Обновлено 13 января 2025, 08:25
744
0

«Это не очень приятно». Аморим прокомментировал победу над Арсеналом

Рубен Аморим считает, что команда находится на правильном пути

13 января 2025, 08:24 | Обновлено 13 января 2025, 08:25
744
0
«Это не очень приятно». Аморим прокомментировал победу над Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу его команды над лондонским «Арсеналом» в матче кубка Англии:

«Думаю, мы играли, особенно в первом тайме, лучше, чем в первой игре. Сегодня мы лучше играли на площадках, были более агрессивными. Мы показываем другой дух, даже вдесятером. Мы улучшаем этот аспект. Думаю, в начале игры нам было сложно контролировать игру с мячом, а потом мы страдали, не от больших возможностей, а от беготни за мячом, особенно от переключения игры, чтобы выиграть первый прессинг «Арсенала». Но потом мы смогли воспользоваться этим моментом, вывести игру на другой уровень, если говорить об агрессивности. И это очень хорошо. Нам удалось забить, и в тот момент я почувствовал, что мы смогли улучшить игру с мячом, но с удалением игрока нам было очень тяжело. А потом мы страдали все вместе, очень хорошо защищаясь, с некоторыми возможностями от «Арсенала». Игроки очень устали, но я с первой минуты почувствовал, что сегодня наш день. И я также чувствовал связь с нашими болельщиками, с нашим персоналом. Это был очень хороший день для нас в этом плане. Нам нужно улучшать то, как мы играем в футбол».

«Да, это далеко. Игроки сказали мне, что это был не пенальти, но давайте двигаться дальше. Мы выходим в следующий раунд и сосредоточимся на следующей игре».

«Я думаю, это очевидно. Думаю, также понятно, что когда мы забиваем первыми, это помогает нам страдать. Это как большее напряжение, чтобы страдать после, если что-то случилось. Когда у соперника есть одна возможность, мы можем остановить игру. Мы можем вести обратный отсчет, и я думаю, что мы больше понимаем, как мы играем в футбол. Иногда ты играешь не очень хорошо, но в определенные моменты можешь контролировать игру. Но очевидно, что мы совершенствуемся в том, как мы страдаем, играя в футбол, и это хорошо. Это не очень приятно, но это хорошо для нашей команды».

«Как я уже говорил, у нас были некоторые трудности с мячом. Я думаю, что такие игроки, как Алехандро Гарначо, которые хотят играть открыто, играть внутри, должны страдать. Я могу поставить их открыто, но тогда мне придется изменить идею, и тогда это займет больше времени. Я думаю, что это также хорошо для качественного игрока. Например, Гарначо и Амад, если они смогут играть и внутри, и снаружи, они будут намного полнее. Так что, я думаю, этой идее еще нужно много времени, но в этой части дух должен страдать, понимать игру, делать какие-то паузы. Нет, в игре, я думаю, мы совершенствуемся».

«Это было очень важно, потому что это дает нам больше сил, а с одним игроком прессинговать очень сложно. Очень трудно прессинговать такую команду, как «Арсенал», с 11 игроками, представьте себе, с 10 игроками, и тогда вы оказываетесь в невыгодном положении, это действительно трудно, потому что они могут контролировать мяч. Они уже контролировали мяч во многих моментах. Так что было жизненно важно выиграть игру, свести ее вничью», – Аморим про незабитый пенальти Эдегора.

«Да, это очень важно, не только для него (прим. – Джошуа Зиркзе), но и для всех игроков. В жизни футболиста есть циклы и моменты, и иногда за одну неделю твоя жизнь может измениться. И вы можете видеть Алтая Байындыра – против «Тоттенхэма» все показывали пальцем на Алтая, и я это понимаю. И сегодня он тоже был нашим героем. Несколько недель назад у Джошуа были небольшие проблемы с нашими болельщиками, а сегодня, когда он выходит на поле, ты чувствуешь поддержку фанатов, а потом он забивает последний пенальти. Так что жизнь такова, и вы должны продолжать быть скромными, работать каждый день. Ваше время придет. И это очень важно для них. Не только для них, но и для его товарищей по команде».

«Я не знаю. Не знаю, посмотрим. Он игрок «Манчестер Юнайтед». Посмотрим. Он должен работать. Он должен представлять этот клуб, и он любит этот клуб, но я должен делать выбор. Я уже говорил о том, как я делаю выбор. Так что все так, как есть. Так что давайте продолжим. Посмотрим на следующую игру. И, как я уже сказал, я должен сделать выбор», – Аморим про Маркуса Рэшфорда.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Арсенал - Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу Алехандро Гарначо Амад Диалло Джошуа Зиркзе Алтай Байындыр
Данііл Киріяка Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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