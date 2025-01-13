«Это не очень приятно». Аморим прокомментировал победу над Арсеналом
Рубен Аморим считает, что команда находится на правильном пути
Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу его команды над лондонским «Арсеналом» в матче кубка Англии:
«Думаю, мы играли, особенно в первом тайме, лучше, чем в первой игре. Сегодня мы лучше играли на площадках, были более агрессивными. Мы показываем другой дух, даже вдесятером. Мы улучшаем этот аспект. Думаю, в начале игры нам было сложно контролировать игру с мячом, а потом мы страдали, не от больших возможностей, а от беготни за мячом, особенно от переключения игры, чтобы выиграть первый прессинг «Арсенала». Но потом мы смогли воспользоваться этим моментом, вывести игру на другой уровень, если говорить об агрессивности. И это очень хорошо. Нам удалось забить, и в тот момент я почувствовал, что мы смогли улучшить игру с мячом, но с удалением игрока нам было очень тяжело. А потом мы страдали все вместе, очень хорошо защищаясь, с некоторыми возможностями от «Арсенала». Игроки очень устали, но я с первой минуты почувствовал, что сегодня наш день. И я также чувствовал связь с нашими болельщиками, с нашим персоналом. Это был очень хороший день для нас в этом плане. Нам нужно улучшать то, как мы играем в футбол».
«Да, это далеко. Игроки сказали мне, что это был не пенальти, но давайте двигаться дальше. Мы выходим в следующий раунд и сосредоточимся на следующей игре».
«Я думаю, это очевидно. Думаю, также понятно, что когда мы забиваем первыми, это помогает нам страдать. Это как большее напряжение, чтобы страдать после, если что-то случилось. Когда у соперника есть одна возможность, мы можем остановить игру. Мы можем вести обратный отсчет, и я думаю, что мы больше понимаем, как мы играем в футбол. Иногда ты играешь не очень хорошо, но в определенные моменты можешь контролировать игру. Но очевидно, что мы совершенствуемся в том, как мы страдаем, играя в футбол, и это хорошо. Это не очень приятно, но это хорошо для нашей команды».
«Как я уже говорил, у нас были некоторые трудности с мячом. Я думаю, что такие игроки, как Алехандро Гарначо, которые хотят играть открыто, играть внутри, должны страдать. Я могу поставить их открыто, но тогда мне придется изменить идею, и тогда это займет больше времени. Я думаю, что это также хорошо для качественного игрока. Например, Гарначо и Амад, если они смогут играть и внутри, и снаружи, они будут намного полнее. Так что, я думаю, этой идее еще нужно много времени, но в этой части дух должен страдать, понимать игру, делать какие-то паузы. Нет, в игре, я думаю, мы совершенствуемся».
«Это было очень важно, потому что это дает нам больше сил, а с одним игроком прессинговать очень сложно. Очень трудно прессинговать такую команду, как «Арсенал», с 11 игроками, представьте себе, с 10 игроками, и тогда вы оказываетесь в невыгодном положении, это действительно трудно, потому что они могут контролировать мяч. Они уже контролировали мяч во многих моментах. Так что было жизненно важно выиграть игру, свести ее вничью», – Аморим про незабитый пенальти Эдегора.
«Да, это очень важно, не только для него (прим. – Джошуа Зиркзе), но и для всех игроков. В жизни футболиста есть циклы и моменты, и иногда за одну неделю твоя жизнь может измениться. И вы можете видеть Алтая Байындыра – против «Тоттенхэма» все показывали пальцем на Алтая, и я это понимаю. И сегодня он тоже был нашим героем. Несколько недель назад у Джошуа были небольшие проблемы с нашими болельщиками, а сегодня, когда он выходит на поле, ты чувствуешь поддержку фанатов, а потом он забивает последний пенальти. Так что жизнь такова, и вы должны продолжать быть скромными, работать каждый день. Ваше время придет. И это очень важно для них. Не только для них, но и для его товарищей по команде».
«Я не знаю. Не знаю, посмотрим. Он игрок «Манчестер Юнайтед». Посмотрим. Он должен работать. Он должен представлять этот клуб, и он любит этот клуб, но я должен делать выбор. Я уже говорил о том, как я делаю выбор. Так что все так, как есть. Так что давайте продолжим. Посмотрим на следующую игру. И, как я уже сказал, я должен сделать выбор», – Аморим про Маркуса Рэшфорда.
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