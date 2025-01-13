«Большое беспокойство». Артета дал пресс-конференцию после поражения от МЮ

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», в котором канониры уступили в серии пенальти:



«Невероятно, как мы не выиграли игру, вот что можно сказать, доминирование, превосходство по отношению к сопернику и все, что мы сделали, чтобы выиграть игру, и все, мы не получили то, что заслужили, но есть элемент того, чтобы положить мяч в сетку, мы сделали это однажды, с тем количеством ситуаций, шансов, пенальти, которые у нас были, мы этого не сделали. Нам очень грустно возвращаться домой, но я не могу не гордиться своими игроками, командой, индивидуально, коллективно, тем, что они сделали, в среду вечером против «Ньюкасла», против двух лучших команд, это невероятно. Мы не получили вознаграждения, и это обратная сторона».

«Для него (прим. – Кая Хаверца» и для всех них, что я люблю их, что мы все любим их по отдельности и как команду, они - радость. То, что эта команда производит каждые три дня, невероятно, независимо от того, что происходит. И я не собираюсь терять это из виду ни из-за наших результатов, ни из-за двух, потому что мы не заслужили этих результатов. Что мы можем сделать лучше. Давайте попробуем сделать это. Этого очень трудно добиться. Это эмоциональная составляющая. Это также связано с уверенностью в себе. Но очень сложно требовать от наших игроков чего-то другого».

«Нет, но я имею в виду, что мы пропускаем с разных сторон, с разных игр. И я понимаю ребят, но я не могу любить наших игроков больше. И я очень сильно концентрируюсь на тех, с кем мы должны выступать на самом высоком уровне. Вот и все. Остальное не в наших руках, в моих руках», – Артета про необходимость в еще 1 форварде.

«Большое беспокойство. Это мое ощущение. Его (прим. – Габриэля Жезуса) вынесли на носилках с сильной болью. Потрогал его колено, оно выглядит не очень хорошо».

«Таков результат. Очевидно, что мы рассчитываем на то, что не будем так выступать и ждать, что один удар попадет в цель и мы забьем гол. Я не хочу ставить на это. Я ставлю на то, что команда будет стараться. Выиграем ли мы большие трофеи? Не знаю. Но мы играем так, как могут очень немногие команды в мире».

«Независимо от того, выиграли бы мы две последние игры, это очень волнительно, и мы с нетерпением ждем самой важной игры сезона для наших болельщиков и того, что она для нас значит», – Артета про предстоящее дерби северного Лондона.

«Я понимаю, о чем идет речь, но это замечательная неделя, чтобы понять, что мы сделали сегодня после того, что произошло три дня назад, и что мы сделали с двумя лучшими командами на данный момент. Вот что я понял из этого результата. Я понимаю это, и это крайне разочаровывает, но я не могу сосредоточиться на этом. Я думаю, что это будет очень, очень, очень несправедливо».

«Первое, что случается, когда ты хочешь взять на себя ответственность и лидерство в команде, это может случиться. Он пропустил это. Что мне понравилось, так это то, что когда я спросил их: «Хорошо, кто хочет взять это на себя? Он был первым в списке, потому что я хочу взять это на себя. И именно такие игроки нам нужны. У вас будут сложные моменты. Дело в том, как вы на них реагируете. Он капитан и лидер. И мне нравится, что сегодня он снова это сделал», – Артета про то, что Эдегор первым пробил пенальти в послематчевой серии.