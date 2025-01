Йоан Висса – самый результативный игрок Брентфорда в истории АПЛ

14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги состоялся матч между командами «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Матч завершился ничьей (2:2). Фоден отметился дублем, а Висса и Нергор забили по одному голу.

Благодаря забитому мячу в ворота «горожан» Йоан Висса стал самым результативным игроком «Брентфорда» в истории АПЛ (37). Предыдущий рекорд принадлежал Айвену Тоуну.

В этом сезоне Висса провел 18 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста. «Брентфорд» занимает 10-е место в АПЛ, имея в своем активе 28 очков (8 побед, 4 ничьи, 9 поражений).

