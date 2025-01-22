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  4. «Это будет ужас». Легенда Динамо – о допинг-скандале Мудрика
Англия
22 января 2025, 15:06 |
2362
0

«Это будет ужас». Легенда Динамо – о допинг-скандале Мудрика

Алексей Михайличенко не понимает, зачем это было нужно

22 января 2025, 15:06 |
2362
0
«Это будет ужас». Легенда Динамо – о допинг-скандале Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Легендарный экс-футболист национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Алексей Михайличенко отреагировал на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Я честно не могу много сказать, я не понимаю зачем это. Будем надеяться, что это какая-то ошибка. За всю свою карьеру я ничего не принимал, даже разрешенные таблетки для восстановления я отказывался пить. Я не очень понимаю, как это могли подсыпать или другие теории, но думаю, что 4 года дисквалификации для него – это будет ужас.

Его козырь это скорость, это вещь, которая с годами не улучшается, поэтому будем верить, что все будет хорошо, морально 4 года без футбола – это очень трудно».

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Алексей Михайличенко Динамо Киев
Дмитро Вус Источник: Telegram
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