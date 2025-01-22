«Это будет ужас». Легенда Динамо – о допинг-скандале Мудрика

Легендарный экс-футболист национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Алексей Михайличенко отреагировал на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Я честно не могу много сказать, я не понимаю зачем это. Будем надеяться, что это какая-то ошибка. За всю свою карьеру я ничего не принимал, даже разрешенные таблетки для восстановления я отказывался пить. Я не очень понимаю, как это могли подсыпать или другие теории, но думаю, что 4 года дисквалификации для него – это будет ужас.

Его козырь это скорость, это вещь, которая с годами не улучшается, поэтому будем верить, что все будет хорошо, морально 4 года без футбола – это очень трудно».