ФОТО. Жена Ярмоленка отреагировала на игру мужа против Галатасарая

Жена нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленка, Инна Ярмоленко, отреагировала на дубль мужа в матче 7-го тура Лиги Европы против «Галатасарая» (3:3).

«Make me proud», – написала Инна в сторис Instagram.

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Инна Ярмоленко гордится выступлением своего мужа и всячески его поддерживает.

На днях Инна красиво отметила день рождения в испанской Марбелье, где она проживает с детьми.