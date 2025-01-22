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22 января 2025, 20:03 | Обновлено 22 января 2025, 20:04
2835
0

ФОТО. Жена Ярмоленка отреагировала на игру мужа против Галатасарая

Инна Ярмоленко написала несколько слов

22 января 2025, 20:03 | Обновлено 22 января 2025, 20:04
2835
0
ФОТО. Жена Ярмоленка отреагировала на игру мужа против Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Жена нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленка, Инна Ярмоленко, отреагировала на дубль мужа в матче 7-го тура Лиги Европы против «Галатасарая» (3:3).

«Make me proud», – написала Инна в сторис Instagram.

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Инна Ярмоленко гордится выступлением своего мужа и всячески его поддерживает.

На днях Инна красиво отметила день рождения в испанской Марбелье, где она проживает с детьми.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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