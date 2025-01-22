Другие новости22 января 2025, 20:03 | Обновлено 22 января 2025, 20:04
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ФОТО. Жена Ярмоленка отреагировала на игру мужа против Галатасарая
Инна Ярмоленко написала несколько слов
22 января 2025, 20:03 | Обновлено 22 января 2025, 20:04
2835
0
Жена нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленка, Инна Ярмоленко, отреагировала на дубль мужа в матче 7-го тура Лиги Европы против «Галатасарая» (3:3).
«Make me proud», – написала Инна в сторис Instagram.
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Инна Ярмоленко гордится выступлением своего мужа и всячески его поддерживает.
На днях Инна красиво отметила день рождения в испанской Марбелье, где она проживает с детьми.
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