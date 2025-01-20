ФОТО. Как жена Ярмоленка отметила день рождения. В Испании. Мужа не было
Была и жена Сергея Реброва...
Жена вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленка, Инна, отметила свой день рождения в Марбелье.
На праздновании присутствовали сестра футболиста Наталия Ярмоленко, и жены Реброва, Макаренко и Степаненка, которые также проживают в Марбелье.
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Андрей не мог присутствовать на мероприятии. Причина – подготовка ко второй части сезона в составе киевского клуба.
День рождения прошел в одном из местных роскошных ресторанов – Инна выглядела великолепно.
В Instagram жену Ярмоленка в комментариях поздравили жены Сидорчука, Гармаша, Рыбалки, Шацких и экс-жена Пятова.
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