ФОТО. Как жена Ярмоленка отметила день рождения. В Испании. Мужа не было

Жена вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленка, Инна, отметила свой день рождения в Марбелье.

На праздновании присутствовали сестра футболиста Наталия Ярмоленко, и жены Реброва, Макаренко и Степаненка, которые также проживают в Марбелье.

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Андрей не мог присутствовать на мероприятии. Причина – подготовка ко второй части сезона в составе киевского клуба.

День рождения прошел в одном из местных роскошных ресторанов – Инна выглядела великолепно.

В Instagram жену Ярмоленка в комментариях поздравили жены Сидорчука, Гармаша, Рыбалки, Шацких и экс-жена Пятова.