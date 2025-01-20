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20 января 2025, 22:54 | Обновлено 20 января 2025, 22:55
1033
0

ФОТО. Как жена Ярмоленка отметила день рождения. В Испании. Мужа не было

Была и жена Сергея Реброва...

20 января 2025, 22:54 | Обновлено 20 января 2025, 22:55
1033
0
ФОТО. Как жена Ярмоленка отметила день рождения. В Испании. Мужа не было
Instagram. Инна Ярмоленко

Жена вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленка, Инна, отметила свой день рождения в Марбелье.

На праздновании присутствовали сестра футболиста Наталия Ярмоленко, и жены Реброва, Макаренко и Степаненка, которые также проживают в Марбелье.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Андрей не мог присутствовать на мероприятии. Причина – подготовка ко второй части сезона в составе киевского клуба.

День рождения прошел в одном из местных роскошных ресторанов – Инна выглядела великолепно.

В Instagram жену Ярмоленка в комментариях поздравили жены Сидорчука, Гармаша, Рыбалки, Шацких и экс-жена Пятова.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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