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  4. ВИДЕО. Реакция Флика на камбэк в матче Бенфика 4:5 Барселона
Лига чемпионов
22 января 2025, 11:39 |
207
0

ВИДЕО. Реакция Флика на камбэк в матче Бенфика 4:5 Барселона

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22 января 2025, 11:39 |
207
0
ВИДЕО. Реакция Флика на камбэк в матче Бенфика 4:5 Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Во вторник, 21 января, состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной». Поединок закончился со счетом 4:5.

Команды играли на Эштадиу да Луш в Лиссабоне.

После матча португальский коллектив занял 18-ю строчку с 10 очками, а «сине-гранатовые» заняли второе место турнирной таблицы с 18-ю очками.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Ханси Флика после матча.

ВИДЕО. Реакция Флика на камбэк в матче Бенфика 4:5 Барселона

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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