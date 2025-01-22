Во вторник, 21 января, состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной». Поединок закончился со счетом 4:5.

Команды играли на Эштадиу да Луш в Лиссабоне.

После матча португальский коллектив занял 18-ю строчку с 10 очками, а «сине-гранатовые» заняли второе место турнирной таблицы с 18-ю очками.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Ханси Флика после матча.

ВИДЕО. Реакция Флика на камбэк в матче Бенфика 4:5 Барселона