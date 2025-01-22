Лига чемпионов22 января 2025, 11:39 |
207
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ВИДЕО. Реакция Флика на камбэк в матче Бенфика 4:5 Барселона
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22 января 2025, 11:39 |
207
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Во вторник, 21 января, состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной». Поединок закончился со счетом 4:5.
Команды играли на Эштадиу да Луш в Лиссабоне.
После матча португальский коллектив занял 18-ю строчку с 10 очками, а «сине-гранатовые» заняли второе место турнирной таблицы с 18-ю очками.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Ханси Флика после матча.
ВИДЕО. Реакция Флика на камбэк в матче Бенфика 4:5 Барселона
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