Лига чемпионов22 января 2025, 20:09 | Обновлено 22 января 2025, 20:30
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ВИДЕО. Горняки очень быстро шокировали французов. Шахтер забил Бресту в ЛЧ
На 13-й минуте горняков вывел вперед Кевин
22 января 2025, 20:09 | Обновлено 22 января 2025, 20:30
940
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В среду, 22 января, проходит матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.
«Шахтер» имеет в активе четыре очка после шести туров Лиги чемпионов. У «Бреста» 13 баллов.
На 18-й минуте горняки вышли вперед! Мяч на свой счет записал бразилец Кевин.
ВИДЕО. Горняки очень быстро шокировали французов. Шахтер забил Бресту в ЛЧ
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Комментарии 1
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Випадковий трохи гол. А то подумав що Брест якийсь аутсайдер коли побачив рахунок. А потім такий самий пенальті, неясний короче.
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