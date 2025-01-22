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  4. ВИДЕО. Горняки очень быстро шокировали французов. Шахтер забил Бресту в ЛЧ
Лига чемпионов
22 января 2025, 20:09 | Обновлено 22 января 2025, 20:30
940
1

ВИДЕО. Горняки очень быстро шокировали французов. Шахтер забил Бресту в ЛЧ

На 13-й минуте горняков вывел вперед Кевин

22 января 2025, 20:09 | Обновлено 22 января 2025, 20:30
940
1
ВИДЕО. Горняки очень быстро шокировали французов. Шахтер забил Бресту в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

В среду, 22 января, проходит матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после шести туров Лиги чемпионов. У «Бреста» 13 баллов.

На 18-й минуте горняки вышли вперед! Мяч на свой счет записал бразилец Кевин.

ВИДЕО. Горняки очень быстро шокировали французов. Шахтер забил Бресту в ЛЧ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Випадковий трохи гол. А то подумав що Брест якийсь аутсайдер коли побачив рахунок. А потім такий самий пенальті, неясний короче.
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