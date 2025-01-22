В среду, 22 января, проходит матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом».

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Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после шести туров Лиги чемпионов. У «Бреста» 13 баллов.

На 18-й минуте горняки вышли вперед! Мяч на свой счет записал бразилец Кевин.

ВИДЕО. Горняки очень быстро шокировали французов. Шахтер забил Бресту в ЛЧ