Известно, почему Хвича не сыграет за ПСЖ против Ман Сити. Все из-за правила
Матч состоится 22 января в 22:00 по Киеву
В среду, 22 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСЖ и «Манчестер Сити».
Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс», который находится в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Этот матч пропустит звездный новичок ПСЖ Хвича Кварацхелия. По правилам УЕФА Хвича не может быть заигран в основном этапе Лиги чемпионов на такой поздней стадии. Таким образом вингер пропустит и матч 8-го тура против «Штутгарта».
ПСЖ может заявить грузина только в плей-офф ЛЧ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наоя Иноуэ высказался об украинском боксере
Специалист считает, что эстонец достойно отработал
ПСЖ не зможе заявити грузина в плей-офф ЛЧ. Все через те ж правило, через яке грузин не зможе грати за ПСЖ на груповому етапі. Також, саме через це правило Мілан у євросезоні 2006/2007 не зміг заявити Роналдо (той, що бразилець) на плей-офф ЛЧ і бразилець не став тріумфатором турніру з Міланом