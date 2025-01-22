Известно, почему Хвича не сыграет за ПСЖ против Ман Сити. Все из-за правила

В среду, 22 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСЖ и «Манчестер Сити».

Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс», который находится в Париже.

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Этот матч пропустит звездный новичок ПСЖ Хвича Кварацхелия. По правилам УЕФА Хвича не может быть заигран в основном этапе Лиги чемпионов на такой поздней стадии. Таким образом вингер пропустит и матч 8-го тура против «Штутгарта».

ПСЖ может заявить грузина только в плей-офф ЛЧ.