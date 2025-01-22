Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, почему Хвича не сыграет за ПСЖ против Ман Сити. Все из-за правила
Лига чемпионов
22 января 2025, 19:25 | Обновлено 22 января 2025, 19:36
1343
1

Известно, почему Хвича не сыграет за ПСЖ против Ман Сити. Все из-за правила

Матч состоится 22 января в 22:00 по Киеву

22 января 2025, 19:25 | Обновлено 22 января 2025, 19:36
1343
1
Известно, почему Хвича не сыграет за ПСЖ против Ман Сити. Все из-за правила
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

В среду, 22 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСЖ и «Манчестер Сити».

Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс», который находится в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Этот матч пропустит звездный новичок ПСЖ Хвича Кварацхелия. По правилам УЕФА Хвича не может быть заигран в основном этапе Лиги чемпионов на такой поздней стадии. Таким образом вингер пропустит и матч 8-го тура против «Штутгарта».

ПСЖ может заявить грузина только в плей-офф ЛЧ.

По теме:
Де Кетеларе побил рекорд Де Брюйне по результативности в одной кампании ЛЧ
Сыграет ли Зинченко? Известен состав Арсенала на матч с Фейеноордом в ЛЧ
Шахтер – Брест. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Хвича Кварацхелия Манчестер Сити ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Манчестер Сити
Дмитро Олійник Источник: L'Equipe
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
Бокс | 22 января 2025, 09:04 4
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике

Наоя Иноуэ высказался об украинском боксере

«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
Футбол | 22 января 2025, 07:43 4
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай

Специалист считает, что эстонец достойно отработал

Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 22.01.2025, 08:24
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Хижняк остается в любителях. Почему это – хорошее решение
Бокс | 22.01.2025, 15:50
Хижняк остается в любителях. Почему это – хорошее решение
Хижняк остается в любителях. Почему это – хорошее решение
ФОТО. Жена Ярмоленка отреагировала на игру мужа против Галатасарая
Футбол | 22.01.2025, 20:03
ФОТО. Жена Ярмоленка отреагировала на игру мужа против Галатасарая
ФОТО. Жена Ярмоленка отреагировала на игру мужа против Галатасарая
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
taras_sidyi
Що за профан писав?
ПСЖ не зможе заявити грузина в плей-офф ЛЧ. Все через те ж правило, через яке грузин не зможе грати за ПСЖ на груповому етапі. Також, саме через це правило Мілан у євросезоні 2006/2007 не зміг заявити Роналдо (той, що бразилець) на плей-офф ЛЧ і бразилець не став тріумфатором турніру з Міланом
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 462
Футбол
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
22.01.2025, 07:48 9
Бокс
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
21.01.2025, 06:59 69
Футбол
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
21.01.2025, 12:18 3
Теннис
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем