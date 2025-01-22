Претендент на ЛЧ приготовил новый контракт для топ-бомбардира сезона АПЛ

Ноттингем Форест договорился о продлении контракта с форвардом Крисом Вудом, чей контракт завершается по итогам нынешнего сезона.

33-летним игроком интересуются в МЛС и Саудовской Аравии, однако сам Вуд считает, что набрал лучшую форму в карьере и хочет остаться в команде АПЛ.

Сообщается, что нападающий подпишет двухлетний контракт с Лесниками, которые идут в топ-3 и претендуют на Лигу чемпионов.

В нынешнем чемпионате Вуд забил 14 голов – больше только у Салаха, Холанда и Исака.