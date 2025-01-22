Англия22 января 2025, 17:13 | Обновлено 22 января 2025, 17:36
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Претендент на ЛЧ приготовил новый контракт для топ-бомбардира сезона АПЛ
Ноттингем Форест близок к новому контракту Вуда
22 января 2025, 17:13 | Обновлено 22 января 2025, 17:36
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Ноттингем Форест договорился о продлении контракта с форвардом Крисом Вудом, чей контракт завершается по итогам нынешнего сезона.
33-летним игроком интересуются в МЛС и Саудовской Аравии, однако сам Вуд считает, что набрал лучшую форму в карьере и хочет остаться в команде АПЛ.
Сообщается, что нападающий подпишет двухлетний контракт с Лесниками, которые идут в топ-3 и претендуют на Лигу чемпионов.
В нынешнем чемпионате Вуд забил 14 голов – больше только у Салаха, Холанда и Исака.
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