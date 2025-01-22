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Англия
22 января 2025, 17:13 | Обновлено 22 января 2025, 17:36
355
0

Претендент на ЛЧ приготовил новый контракт для топ-бомбардира сезона АПЛ

Ноттингем Форест близок к новому контракту Вуда

22 января 2025, 17:13 | Обновлено 22 января 2025, 17:36
355
0
Претендент на ЛЧ приготовил новый контракт для топ-бомбардира сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Вуд

Ноттингем Форест договорился о продлении контракта с форвардом Крисом Вудом, чей контракт завершается по итогам нынешнего сезона.

33-летним игроком интересуются в МЛС и Саудовской Аравии, однако сам Вуд считает, что набрал лучшую форму в карьере и хочет остаться в команде АПЛ.

Сообщается, что нападающий подпишет двухлетний контракт с Лесниками, которые идут в топ-3 и претендуют на Лигу чемпионов.

В нынешнем чемпионате Вуд забил 14 голов – больше только у Салаха, Холанда и Исака.

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Ноттингем Форест Крис Вуд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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