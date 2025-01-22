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Лига чемпионов
22 января 2025, 20:30 |
2386
0

Шахтер – Брест. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 7-го тура ЛЧ

22 января 2025, 20:30 |
2386
0
Шахтер – Брест. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 22 января, проходит матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после шести туров Лиги чемпионов. У «Бреста» 13 баллов.

Лига чемпионов. Основной этап, 7-й тур. 22 января.

Шахтер – Брест – 2:0 (обновляется)
Голы: Кевин, 13, Судаков, 37 (пен).

ГОЛ! Кевин, 13 мин, 1:0!

ГОЛ! Судаков, 37 мин, 2:0!

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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