ВИДЕО. Месси – нет, Винисиус – да. Звезда Реала – в новой рекламе Pepsi
Винисиус Жуниор снялся в новой рекламе
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал звездой новой рекламной кампании Pepsi.
Девиз новой кампании – «Футбол Всегда Побеждает»:
«Неважно в какой ситуации ты оказался 🤠 Футбол всегда побеждает ⚽ Футбол всегда побеждает ⚽», – подписал рекламный пост в Instagram Винисиус.
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В новой рекламе Жуниор – в очень необычным образе, образе ковбоя.
Фолловеры Винисиуса забросали футболиста хвалебными реакциями, самой вирусной из которых стал комментарий: «Messi Pepsi 🚫 ViniJr Pepsi ✅».
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