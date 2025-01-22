ВИДЕО. Месси – нет, Винисиус – да. Звезда Реала – в новой рекламе Pepsi

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал звездой новой рекламной кампании Pepsi.

Девиз новой кампании – «Футбол Всегда Побеждает»:

«Неважно в какой ситуации ты оказался 🤠 Футбол всегда побеждает ⚽ Футбол всегда побеждает ⚽», – подписал рекламный пост в Instagram Винисиус.

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В новой рекламе Жуниор – в очень необычным образе, образе ковбоя.

Фолловеры Винисиуса забросали футболиста хвалебными реакциями, самой вирусной из которых стал комментарий: «Messi Pepsi 🚫 ViniJr Pepsi ✅».