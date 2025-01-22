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  4. Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 20:20 |
2365
1

Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию

Наставник «горняков» попрощался с украинцем

22 января 2025, 20:20 |
2365
1
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
ФК Шахтер. Марино Пушич

Донецкий «Шахтер» официально объявил о продаже форварда сборной Украины Даниила Сикана. Футболиста подписал турецкий «Трабзонспор».

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич эмоционально отреагировал на продажу украинца.

«Для меня как для тренера это всегда особый момент. Во-первых, должен признать, что мне несколько грустно, потому что Сикан не только ценный игрок для нас, он всегда усердно работал, всегда был готов помогать команде, был нашим первым нападающим, который забивал много голов, всегда был готов играть, прилагал много усилий в каждой игре, делал все возможное. Учитывая это, мне тебя очень будет не хватать – и как человека, как профессионала, настоящего командного игрока, и как парня, который сделал все, что мог, для команды.

Поэтому мне, конечно, очень-очень грустно, что ты уходишь, в то же время я тобой горжусь, ведь каждый человек имеет амбиции, и это хорошо. У тебя, безусловно, также много амбиций, и теперь пришло твое время, чтобы реализовывать их. Очень за тебя рад, что ты сделаешь следующий шаг, переходя в другой клуб. Полностью убежден, что там ты также прекрасно будешь выступать. Поэтому спасибо тебе за все от всего сердца. Думаю, что говорю от имени всех наших работников и игроков, твоих партнеров по команде. Ты прекрасно поработал для клуба «Шахтер», и мы никогда не знаем, что будет в будущем, но я желаю тебе много удачи, успехов и счастья в твоем новом приключении. Оставайся на связи. Спасибо!», – сказал Пушич.

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Даниил Сикан трансферы УПЛ трансферы Марино Пушич Шахтер Донецк Трабзонспор
Дмитро Олійник Источник: ФК Шахтер Донецк
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VovanSidorovi4
Ушёл, лишь бы уехать.
Чем тут гордиться и какие тут амбиции.
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