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Украина. Вторая лига
22 января 2025, 19:40 | Обновлено 22 января 2025, 19:59
688
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал опытного экс-игрока Десны

Егор Картушов присоединился к «Чернигову»

22 января 2025, 19:40 | Обновлено 22 января 2025, 19:59
688
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал опытного экс-игрока Десны
ФК Чернигов. Егор Картушов

Представитель Второй лиги Украины «Чернигов» официально объявил о трансфере 34-летнего футболиста Егора Картушова. Футболист будет выступать под 12-м номером.

Информация о контракте игрока с клубом пока не разглашается.

«Очень рады присоединиться к ФК «Чернигов». Эмоции только положительные, хочется поскорее начать подготовку к чемпионату. Когда играл за Десну, подумать, что я могу еще играть за другой клуб в городе было тяжело, но футбольная жизнь непредсказуема, поэтому рад, что стал игроком ФК Чернигов. Город заслуживает профессионального футбола.

Главный тренер Валерий Анатольевич Черный позвонил, мы переговорили, он со своей стороны проявил инициативу пригласить меня в команду. Я был рад, много времени на раздумья не понадобилось, мы обо всем договорились.

На самом деле я следил за футболом в Чернигове, приходил на матч ФК «Чернигов» с «Металлистом-1925 2» (8:2 – прим.), команда очень хорошо выглядела, от этого и был положительный результат. Клуб развивается, это самое главное. Знаю, что у команды есть задачи, поставленные цели, поэтому будем их выполнять, коллектив очень конкурентоспособен.

Очень хочется, чтобы болельщики поддерживали команду, были с нами от начала до конца единым целым. Чернигов любит футбол, в этом я уверен», – сказал Картушов.

Последней командой игрока стал перволиговый «Диназ». До этого Егор представлял цвета таких клубов: «Заря», «Ильичевец», «Десна», «Металлист» и «Карпаты».

Напомним, что «Чернигов» занимает третье место в турнирной таблице группы Б во Второй лиге.

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Егор Картушов Вторая лига Украины Чернигов трансферы
Андрій Вітренко Источник
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