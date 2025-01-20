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Шахтер Донецк
22.01.2025 19:45 - : -
Брест
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Лига чемпионов
20 января 2025, 18:03 | Обновлено 20 января 2025, 18:06
116
0

Шахтер – Брест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 22 января в 19:45 по Киеву

20 января 2025, 18:03 | Обновлено 20 января 2025, 18:06
116
0
Шахтер – Брест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В среду, 22 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после шести туров Лиги чемпионов. У «Бреста» 13 баллов.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Шахтер – Брест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шахтер – Брест
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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