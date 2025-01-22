Дебют Сульшера. Бешикташ разгромил Атлетик Бильбао со счетом 4:1

22-января в матче 7-го тура Лиги Европы встречались турецкий «Бешикташ» и испанский «Атлетик» из Билбао.

Матч состоялся в станбуле на «Вадафон Парк».

Хозяева поля проводили свой первый еврокубковый матч с новым главным тренером – Уле Гуннаром Сульшером.

Уже на 17-й минуте игроки «Бешикташа» вышли вперед. Милот Рашица получил «кожаного» на линии штрафной площадки соперника и точно пробил.

Под занавес первого тайма гости провели свою результативную атаку. Унай Гомес, обведя нескольких игроков защиты «Бешикташа», оказался на ударной позиции. Все, что надо было Гомесу, то это не промахнуться - 1:1.

В перерыве главный тренер хозяев поля нашел правильные слова, ведь на поле болельщики увидели совсем другую команду.

На 60-й минуте Рафа Силва сделал передачу на Рашицу и тот оформил дубль. На 77-й уже сам Силва точно пробил с близкого расстояния - 3:1.

Точку в матче поставил Жоау Мариу, который реализовал пенальти на 90+2-й минуте.

После этого матча «Бешикташ» находится на 18-й строчке, а «Атлетик» несмотря на поражение на 2-й.

Лига Европы. 7-й тур. 22 января

«Бешикташ» – «Атлетик» – 4:1

Голы: Рашица, 17, 60, Рафа Силва, 77, Жоау Мариу, 90+2 (пенальти) - Гомес, 45

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine